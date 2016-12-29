Сегодня: ДТП в Сузаке – четверо погибли, торговцы золотом, Нарымбаев вышел

29 декабря 2016, 17:30 Комментарии

ДТП в Сузаке – четверо погибших. На 558-м километре трассы Бишкек – Ош столклись грузовой MAN и Honda Fit. Удар был настолько сильным, что у находившихся в малолитражке не было никаких шансов. Двое мужчин и две женщины погибли на месте, все они жители села Кенеш Базар-Коргонского района.

Спасателям, прибывшим на место автокатастрофы, пришлось извлекать тела из искореженного легкового авто при помощи спецсредств. Водитель грузовика задержан сотрудниками патрульной милиции и доставлен в райотдел, где начато разбирательство в причинах случившейся трагедии.

Чабан попал под лавину. ЧП произошло накануне в Джумгальском районе неподалеку от зимовья Кара-Добо. Обвал заснеженного склона произошел около 15 часов и сначала местные жители пытались самостоятельно найти пострадавшего и оказать ему помощь. В МЧС получили сообщение о случившемся только вечером.

Сегодня на поиски попавшего под лавину чабана были мобилизованы сотрудники пожарно-спасательной части Джумгальского района. Поисковые работы, проходившие в течение всего дня, никаких результатов пока не дали.

Торговцы золотом. Сотрудниками уголовного розыска столичного ГУВД задержаны граждане, которые пытались совершить незаконную сделку с драгоценным металлом. Вещественные доказательства в виде 445,5 грамма золота были изъяты в ходе досмотра автомобиля подозреваемых. Они прибыли из Нарына и намеревались сбыть золото в Бишкеке по цене 2 200 сомов за грамм.

Все собранные материалы переданы в следственное управление ГУВД Бишкека для принятия решения в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса. Теперь компетентным органам предстоит установить происхождение золота, и в том случае, если оно имеет криминальное происхождение, попытаться выйти на других лиц, причастных к незаконной торговле драгоценными металлами.

Нарымбаев вышел по УДО. Сегодня Первомайский районный суд Бишкека принял положительное решение, рассмотрев вопрос об условно-досрочном освобождении экс-руководителя Аппарата президента Данияра Нарымбаева. Об этом перед Фемидой ходатайствовал в том числе и начальник СИЗО ГКНБ. Мотивы неизвестны, но, скорее всего, это связано с примерным поведением и глубоким осознанием вины со стороны бывшего высокопоставленного чиновника.

Напомним, Нарымбаев был взят под стражу по показаниям дочери Наримана Тюлеева за вымогательство взятки. Тогда еще руководитель администрации президента при посредничестве бывшего депутата Коркмазова требовали у родственников бывшего мэра несколько десятков тысяч долларов за принятие законного решения по конфискованному у Тюлеева имуществу. Нарымбаев был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, суд его также лишил всего нажитого непосильным трудом добра. Все время заключения Нарымбаев провел в СИЗО ГКНБ, и вот его отпускают по УДО.

Камера как защита от вандалов. Аппаратура видеонаблюдения установлена на площади Победы. Сделано это для того, чтобы у кого бы то ни было напрочь отбить охоту пожарить картошку на Вечном огне или распивать у мемориала спиртные напитки. Также это отпугнет ночных бабочек, для которых эта точка долгие годы была местом встречи с клиентами.

Как сообщили в мэрии, камера управляется дистанционно и напрямую транслирует картинку в Свердловский РОВД. На баланс райотдела и передана аппаратура видеонаблюдения. Так что экспериментировать и устраивать попойки у монумента Победы не стоит - всевидящее око наблюдает.

В новогоднюю ночь в Бишкеке будут курсировать автобусы и троллейбусы. Они будут работать вплоть до 01.00 ночи 1 января. В связи с тем, что на площади Ала-Тоо будут проходить тожества по случаю Нового года, встречное движение муниципального транспорта будет организовано по улице Киевской.

Вечерняя программа у главной ёлки страны начнется в 20.00 с представления творческих коллективов. Завершится новогоднее мероприятие в 00.00 встречей Нового года и праздничным салютом. За безопасностью в местах массовых гуляний будут следить 1 500 милиционеров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних помогут, если кто-то из родителей в новогоднюю ночь потеряет детей. На центральной площади будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и расчет противопожарной службы.