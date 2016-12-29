Анонс "ВБ": О фонде российском замолвили слово

29 декабря 2016, 17:32 Комментарии

За неделю до наступления нового года парламентская фракция "Ата Мекен" решила "разъяснить очередную сову".

На этот раз в центр внимания социалистов попал Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР), чью деятельность депутаты раскритиковали в пух и прах. Разберемся, в чем были правы, а где нет народные избранники.

По итогам обсуждения работы фонда парламентарии "Ата Мекена" рассудили, что Кыргызстану РКФР не нужен вовсе. Почему?

Ну, во-первых, в "Ата Мекене" считают, что фонд позиционирует себя как якобы "особая международная организация", что политически некорректно и недопустимо в правовом отношении.

Во-вторых, социалисты убеждены, что фонд как субъект, находящийся на территории КР и созданный для решения актуальных социально–экономических задач республики, недостаточно прозрачно отчитывается перед правительством и общественностью.

В-третьих, утверждают соратники Текебаева, фонд в своей деятельности игнорирует концепцию по развитию страны, не позиционирует себя как антикризисный межгосударственный орган, а ведет свою деятельность как обычный рядовой банк, выдающий кредиты тем, кто имеет те или иные привлекательные залоги.

Подробнее читайте в пятницу, 30 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".