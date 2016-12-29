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Анонс "ВБ": О фонде российском замолвили слово

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352913_an...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400365-ru.html

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29 декабря 2016, 17:32       Комментарии

За неделю до наступления нового года парламентская фракция "Ата Мекен" решила "разъяснить очередную сову".
На этот раз в центр внимания социалистов попал Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР), чью деятельность депутаты раскритиковали в пух и прах. Разберемся, в чем были правы, а где нет народные избранники.
По итогам обсуждения работы фонда парламентарии "Ата Мекена" рассудили, что Кыргызстану РКФР не нужен вовсе. Почему?
Ну, во-первых, в "Ата Мекене" считают, что фонд позиционирует себя как якобы "особая международная организация", что политически некорректно и недопустимо в правовом отношении.
Во-вторых, социалисты убеждены, что фонд как субъект, находящийся на территории КР и созданный для решения актуальных социально–экономических задач республики, недостаточно прозрачно отчитывается перед правительством и общественностью.
В-третьих, утверждают соратники Текебаева, фонд в своей деятельности игнорирует концепцию по развитию страны, не позиционирует себя как антикризисный межгосударственный орган, а ведет свою деятельность как обычный рядовой банк, выдающий кредиты тем, кто имеет те или иные привлекательные залоги.
Подробнее читайте в пятницу, 30 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".

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