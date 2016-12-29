Почему так истерит Текебаев?

29 декабря 2016, 17:39 Комментарии

Пресс-служба партии "Ата Мекен" разразилась заявлением по Белизгейту. В этом обращении коллеги пытаются аргументировать невиновность своих депутатов ЖК КР - Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова. Что же, вернемся к истории Белизгейта.

В ноябре 2016 года в ГКНБ поступили апостилированные документы об учреждении декларации траста на передачу акций в компании SouthfieldManagementInc., зарегистрированной в Белизе, в пользу депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики - Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова.

Из полученных документов следует, что белизская компания "Авалон Консалтинг", на которую оформлены 100% акций компании "Саутфилд" (владельцем которой, предположительно, является Максим Бакиев), 4 апреля 2012 года учредила в пользу трех указанных граждан траст.

Стоит отметить, что траст – это такая форма владения имуществом, при которой владеющее им лицо держит имущество в пользу другого лица. Лицо, на которое имущество оформлено, называется "трастовым управляющим". Оно держит это имущество не для своей пользы, а в пользу другого лица – бенефициара (выгодополучателя, выгодоприобретателя).

Согласно документам траста, Максим Бакиев и три депутата парламента договорились о сделке, и как гарантия была использована декларация траста. Согласно трасту, Максим Бакиев 4 апреля 2012 года временно передал 100% своей компании "Саутфилд" другой компании - "Авалон Консалтинг", которая должна была в случае успеха гарантированно передать долю Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову.

По условиям декларации траста от 4 апреля 2012 года, Текебаев, Салянова и Шыкмаматов были заинтересованы в том, чтобы компания "Саутфилд" могла выручить от продажи своих акций в ЗАО "Альфа Телеком" сумму, превышающую 50 млн долларов США.

Если бы до 1 января 2015 года компании "Саутфилд" удалось продать свои акции в ЗАО "Альфа Телеком" за сумму выше 50 млн долларов США, указанные в трасте лица автоматически получили бы свои пакеты акций (Текебаев - 8%, Салянова и Шыкмаматов - по 7%), что позволило бы им сразу получить соответствующие доли в выручке от продажи.

Таким образом, траст предполагает возложение на указанных в нем лиц определенных обязательств по содействию в наступлении событий траста, то есть продажи в установленные сроки акций компании "Саутфилд" в ЗАО "Альфа Телеком" за сумму, превышающую 50 млн долларов США.

Как раз в тот период крупнейшая телекоммуникационная компания "Телесонера" вела переговоры по приобретению акций ЗАО "Альфа Телеком" за 350 млн долларов США.

Справочно: 14 августа 2009 года на основании договора купли-продажи 99 процентов акций ЗАО "Альфа Телеком" перешли в собственность офшорной компании SouthfieldManagementInc., зарегистрированной в Белизе, первым директором которой являлся Елисеев.

В результате национализации 20 мая 2010 года 49 процентов акций ЗАО "Альфа Телеком" за компанией SouthfieldManagementInc. остались зарегистрированными 50 процентов акций данного сотового оператора.

Для проверки полученных документов Генпрокуратурой была создана межведомственная рабочая группа, которой были направлены соответствующие запросы в официальные органы государства Белиз о подтверждении указанной декларации траста. По данным от источников, до настоящего времени ответ не получен.

И тут появляются документы из Белиза, которые якобы опровергают ранее полученные ГКНБ. Громогласно об этом заявляет сам Текебаев. Но ему как юристу должно быть известно, что до получения официального ответа из компетентных органов государства Белиз по установленным каналам межгосударственного взаимодействия, выводы, основанные на документах, полученных другим способом, а именно частным лицом, недопустимо.

Тут стоит отметить, что, по некоторым данным, юридическая компания BalderamosArthurs LLP, на которую в настоящее время ссылается руководство фракции "Ата Мекен", была создана в Белизе в конце 2014 – начале 2015 года. В штате этой компании три человека. При этом офис компании расположен в Белизе на бульваре Университет, 3750, и арендуется наряду с другими мелкими юридическими компания.

Эти обстоятельства показывают статус и уровень юридической компании, ответ которой в настоящее время пытаются выставить в официальный формат на государственном уровне.

BalderamosArthurs LLP действует от имени местного ОсОО "Юридическая компания Аверс", одним из учредителей которого, как оказалось, является Джакупбекова Чынара Насеровна - акционер "ФинансКредитБанка" и одновременно адвокат Мелиса Мырзакматова.

Более того, опубликованные Текебаевым в СМИ документы, полученные через нанятую им юридическую компанию, не опровергают достоверность трастовой декларации от 4 апреля 2012 года. А лишь дают пояснение о порядке апостилирования подобных документов в государстве Белиз.

Также в нем отмечается, что представленные им для проверки документы были апостилированы Реестром Верховного суда Белиза, и они подтверждают подлинность подписи заверившего нотариуса. Так в чем проблема? Почему Текебаев во время своей пресс-конференции просто пытается представить все документы фальсификацией?

Все очень просто. Текебаев боится полного расследования по "Мегакому", когда станут известны подробности полученного "Ата Мекеном" миллиона долларов в 2010 году, финансирования предвыборной компании лицами из "Пенвела" и других очень интересных коррупционных подробностей.

Текебаев нажимает на ошибки в декларации траста в некоторых персональных данных, которые отмечены в трастовой декларации от 4 апреля 2012 года. Здесь можно предположить, что эти ошибки допущены по вине самих указанных трех граждан Кыргызской Республики, то есть какие данные они передали, такие и внесены в траст.

А по поводу аргумента Текебаева, что Салянова законно выдала лицензию Елисееву. Если следовать событиям после апрельской революции 2010 года, то 3 мая 2010 временное правительство в своем обращении, опубликованном на главных информационных ресурсах, объявляет о призе в 100 тысяч долларов США тому, кто укажет местонахождение Максима Бакиева и Алексея Елисеева. А 28 июня 2010 года ничего не ведающая министр юстиции ВП Салянова выдает лицензию Елисееву. Не стыдно врать, Текебаев?

Следственным управлением Государственной службы финансовой полиции КР Алексею Елисееву 15 апреля 2010 года заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 30-217 "Соучастие в преднамеренном банкротстве" УК КР, по факту умышленного искажения отчетных данных ОсОО "БиМоКом ЛТД", представляемых в налоговые органы, - отмечает ГП КР. - 4 мая 2010 года Следственным управлением Государственной службы национальной безопасности КР Алексею Елисееву заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30-182 "Соучастие в лжепредпринимательстве", 30-170 "Соучастие в вымогательстве", 30-183 "Соучастие в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР, по факту рейдерского захвата контрольного пакета акций ОАО "Кыргызский Кредитный Банк", принадлежащих гражданину Италии Джорджио Фиаккони". Потом Елисеев был объявлен в розыск. Параллельно шли суды по ЗАО "Альфа Телеком".

Понимаем, Текебаеву надо как-то найти выход из тупика. Но надо вспомнить сказку про колобка. Всему приходит свой конец. Надеемся, все, кто нажил свои миллиона на слезах и горе людей, получат по заслугам.

Ну и последнее, истерию Текебаева можно оправдать лишь тем, что он в своей манере захотел испортить предновогоднее настроение оппонентам. И это логично, не одному же ему печалиться.

Марат Искаков