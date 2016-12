Стоит ли ныть? Итоги экономики Кыргызстана за 2016 год

29 декабря 2016, 17:37 Комментарии

Государственные органы еще не озвучили официальные данные за все 12 месяцев уходящего периода, но имеющейся информации достаточно, чтобы сделать выводы.

ВВП За 11 месяцев произведено продукции, оказано услуг и обеспечено всего, что мы называем внутренним валовым продуктом, на 402,4 миллиарда сомов, сообщает Министерство экономики. Отмечается рост на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Плюс это или минус - сказать сложно. С одной стороны, это хорошие достижения на фоне провального первого квартала (тогда объем ВВП упал на 4,9 процента по сравнению с январем-мартом 2015-го), но с другой, планировался рост по итогам года в 5,2 процента.

Последствия ВВП не достиг запланированного объема, потому и налоги не поступили в прогнозируемых размерах. Как недавно рассказал министр финансов Адылбек Касымалиев, государственный бюджет недосчитался 6,3 миллиарда сомов налоговых платежей. Однако дефицит удалось закрыть другими средствами.

Доллар Прошлогодних триллеров американская валюта не устраивала - тогда она, напомним, била рекорд за рекордом, едва не дойдя до 80 сомов. Максимум этого году составил 75,9 сома (официальный курс Нацбанка), сейчас - менее 70.

Правда, недавно министр финансов рассказал, что бюджет следующего года сверстан с курсом в 72,7 сома. Он не удивил отдельных экспертов, считающих, что это только нижний порог прогнозируемой стоимости "американца". Но есть и обратное мнение -причин для подорожания доллара нет. Поживем - увидим, каким будет курс.

Последствия В последние годы Нацбанк активно выходит на валютный рынок. Но в 2016-м курс более стабильный, поэтому, в отличие от прошлого года, НБ КР не только продает инвалюту, но и покупает. Так, по данным сайта финансового регулятора объем покупок превысил объем продаж. Соответственно выросла и золотовалютная кубышка страны, что позволит и дальше корректировать курс без резких взлетов и падений.

Долг платежом красен На 31 октября текущего года размер государственного долга КР составил 4 миллиарда 93 миллиона долларов (из них 3 миллиарда 783 миллиона - внешние займы) и почти достиг законодательного ограничения - 60 процентов от ВВП. Однако с 1 января вступает в силу новый Бюджетный кодекс, где предусмотрены другие параметры госдолга. Теперь Кыргызстан может взять в кредит еще 500 миллионов долларов.

Последствия Адылбек Касымалиев считает, что стране по силам справиться с обслуживанием госдолга, даже с самыми пиковыми выплатами (более 300 миллионов долларов в год). Глава Минфина заметил, что нынешних доходов бюджета не хватает на развитие: строительство и ремонт энергообъектов, дорог и прочего. Поэтому на данные цели приходится занимать средства у других государств и финансовых институтов.

Внешняя торговля и экспорт Джоомарт Оторбаев в бытность премьер-министром с гордостью говорил, что Кыргызстан входит в число пяти стран мира, объемы внешней торговли которых превышают размеры ВВП. Причем остальные четыре государства имеют выход к морю.

Торговля сократилась. По данным Национального статического комитета, за 10 месяцев прошлого года ее объемы составили около 4,4 миллиарда долларов, снизившись почти на 60 миллионов. Экспорт тоже сократился, но без учета золота увеличился: из республики вывезено товаров на 24,4 миллиона долларов больше (613,7 миллиона) по сравнению с январем-октябрем 2015 года.

Однако пока не решены проблемы с вывозом сельхозпродукции в страны Евразийского экономического союза. Фитосанитарный контроль (овощей, фруктов и других продуктов растительного происхождения) на границе с Казахстаном был снят только в октябре, но ветеринарный остается, поэтому затруднен вывоз мясо-молочной продукции. Первые лица государства неоднократно поднимали вопрос об экспорте и таможенных барьерах на встречах в ЕАЭС. Недавно Кыргызстан отказался подписывать Таможенный кодекс союза, что тоже связано с фитосанитарным контролем.

Проблемы экспорта не решить без идентификации скота, строительства ветеринарных лабораторий и диагностических центров, а также сертификации продукции. Сейчас КР - как своими силами, так и с помощью России - в ускоренном темпе строит центры, потребность в которых появилась уже давно.

Цены на рынке Они изменились разнонаправлено. Так, согласно данным северного межрегионального управления Минэкономики, мука по сравнению с показателями прошлого года подешевела на 3-4 сома, стоимость сахара в основном осталась прежней. Растительное масло подешевело на 5-10 сомов. Снизились и цены на мясо, но подорожали овощи и фрукты - в среднем в полтора раза.

Денег хватает только на спиртное? Крупный сотовый оператор "Альфа Телеком" (торговая марка MegaСom), 100 процентов акций которого принадлежат государству, был выставлен на продажу в феврале со стартовой ценой 300 миллионов долларов. Аукцион по реализации госпакета акций ЗАО должен был состояться еще в мае, однако его перенесли на более поздний срок из-за отсутствия заявок. В результате тогдашний глава ФУГИ Алмаз Кадыркулов ушел в отставку. Следующий руководитель ведомства Мелис Мамбетжанов также не смог продать "Альфа Телеком", хотя цену снизили до 14,3 миллиарда сомов (208 миллионов долларов). На декабрьский аукцион не поступило ни одной заявки, и его признали несостоявшимся. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1029593022'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1029593022'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Акылбек Батырбеков Выставленный на продажу отель "Ак-Кеме" — аэросъемка

Похожая судьба у отеля "Ак-Кеме". В этом году его дважды пытались продать. Первый аукцион со стартовой ценой в 955 миллионов сомов не состоялся из-за отсутствия заявок. Не нашлись желающие поучаствовать и во вторых торгах, когда цену снизили на 10 процентов.

Однако не все аукционы в Кыргызстане заканчиваются неудачно. Например, в июле за 200 миллионов сомов был продан Кара-Балтинский спиртовый завод. Предприятие приобрело ОсОО "Алкоинвест".

Последствия Деньги от продажи сотового оператора планировали направить на реконструкцию автодороги Балыкчи - Корумду, но в результате дорожные работы профинансировал республиканский бюджет. А скандал вокруг тендера привел к отставке тогдашнего премьер-министра Темира Сариева.

Возможно, эпопея с продажей "Ак-Кеме" кончится неожиданно, и его за долги заберет Минфин.

Кумтор Крупнейшее месторождение страны разрабатывает канадская Centerra Gold Inc., третьей частью акций владеет Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын". Вопрос о распределении доходов от предприятия и даже его национализации стоит уже не первый год и, по мнению экспертов, давно превратился в политический. Его обсуждали президенты, премьеры, депутаты, неоднократно создавались комиссии разного уровня.

Весной этого года кыргызская сторона подала четыре судебных иска на 7 миллиардов сомов. Госэкотехинспекция зафиксировала нарушения экотехнических норм, включая размещение отвальных пород на ледниках, а неучтенных отходов - в ложе хвостохранилища, использование водных ресурсов без соответствующей оплаты и причинение вреда земельным ресурсам. Бишкекский межрайонный суд удовлетворил иски и постановил выплатить указанную сумму.

В ответ Сenterra Gold Inc. подала иск на правительство Кыргызстана в Международный арбитражный суд. В нем перечислены экологические претензии госорганов, описаны обыски в офисе "Кумтор Голд Компани" и указаны другие факты, возмутившие руководство.

Последствия будут известны позже, так как судебные разбирательства еще не завершены.

Аварией на "Токтогулке" год встретили и аварией провожаем Токтогульская ГЭС - крупнейшая станция страны, значение которой сложно переоценить: она вырабатывает 40 процентов электроэнергии в республике. Поэтому каждое ЧП здесь может иметь серьезные последствия.

В декабре прошлого года на Токтогульской ГЭС случились две аварии, из-за которых она работала вполовину мощности, в том числе оказался поврежден кабель. Ремонт на самой ГЭС завершили в январе, а кабели заменили к весне.

В середине уже этого декабря вновь произошла авария. Один из четырех гидроагрегатов "Токтогулки" вышел из строя из-за повреждения высоковольтного кабеля. По данным энергетиков, и нынешнее и прошлые ЧП связаны с тем, что кабели давно отработали свой срок, а некоторые из них даже сняты с производства. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1030384614'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1030384614'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Акылбек Батырбеков Токтогульская ГЭС — взгляд сверху и изнутри

Последствия Из-за прошлогодней аварии в январе планировали возобновить импорт электроэнергии. Поставщиком мог выступить только Казахстан, однако предполагаемая цена доходила до 5,6 сома за киловатт-час. Импорта удалось избежать - воспользовались резервами.

На этот раз импорта и ограничений также не будет, заверили в энергохолдинге.

Недавняя авария вызвала возмущение депутатов Жогорку Кенеша. Так, Рыскельди Момбеков заметил, что на ремонт станции потрачено 450 миллионов долларов, однако аварии продолжаются.

Помощь предпринимателям Активно заработал Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР). На 20 декабря он профинансировал под низкие проценты 612 проектов на 175 миллионов долларов. Сферы самые разные - от энергетики до пищевой промышленности, причем проекты реализуются во всех регионах страны.

Также летом был создан Государственный гарантийный фонд, который будет обеспечивать залогами малый и средний бизнес, чтобы предприниматели могли легче получать кредиты. Сейчас фонд изыскивает средства, уже есть договоренность о получении 13 миллионов долларов.

Возможно, в будущем подобных фондов станет больше. Сейчас ведутся переговоры с Индией о создании двустороннего фонда развития.