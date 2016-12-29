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У "Мисс Кыргызстан-2013" обнаружили рак, она нуждается в помощи

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400360-ru.html

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29 декабря 2016, 17:15       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. "Мисс Кыргызстана-2013" Жибек Нукеева нуждается в срочном дорогостоящем лечении и просит общественность помочь ей. Об этом агентству "Кабар" рассказала сестра Ж.Нукеевой Медина Нукеева.
По ее словам, врачи обнаружили у нее опухоль и поставили диагноз "хондросаркома тазобедренной кости третьей степени". "Сейчас она не в состоянии к кому-либо обращаться, поэтому от ее имени к общественности обратилась я, чтобы помочь ей собрать нужную сумму для лечения и подольше остаться рядом с маленьким ребенком", - сказала она.
Обращение Жибек Нукеевой:
"Дорогой мой Ангел!
Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырёхмесячного малыша Имана. Мы живем в городе Бишкек в Кыргызской Республике. Я пишу это письмо с просьбой о помощи.
Моя история коротка, время играет не в мою пользу. Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача, будучи на 7 месяце беременности превратился в кошмар. Мне поставили диагноз хондросаркома тазобедренной кости третей степени. Нетипичный рак для 21-летней, который агрессивно увеличивался. Я не верила тому, что происходит со мной. Врачи порекомендовали провести незамедлительно кесарево сечение как можно скорее.
Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночка и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на 2 месяца. Сказать, что эти два месяца были сложными - ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом.
При каждой встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться, несмотря ни на что. Никами словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли что я его оставлю, что он останется без своей мамочки.
Я прошла 2 курса химиотерапии, но они оказались неэффективными, опухоль продолжает расти. В надежде, что за границей есть возможность вылечиться, родные меня повезли в Турцию, в онкологическую клинику "Анодолу", но там выяснилось, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя, единственным для меня вариантом остается прохождение протонной терапии.
К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант - Центр Протонной Терапии в Праге, Чехия. Согласно информации, предоставленной Центром, стоимость терапии составит 80000 евро.
Даже не смотря на то, что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок.
В связи с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом с Иманом настолько дольше, насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется".
Сестра Медина Нукеева открыла счета в платежных терминалах:
начисление по Кыргызстану с платежных терминалов "Эльсом" на номер: 0559 18-23-83;
начисление с Казахстана с платежных терминалов Qiwi киви на номер: +996 559 18-23-83;
начисление с любой точки мира через Visa Qiwi Wallet на номер: +996 559 18-23-83.

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