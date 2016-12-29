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В Кыргызстане впервые можно заказать видеопоздравления от отечественных звезд

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400359-ru.html

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29 декабря 2016, 17:38       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Кыргызстане впервые можно заказать видеопоздравления от отечественных звезд. Об этом рассказал основатель данного проекта Эрмек Нурбаев.
По его словам, с 15 декабря работает сайт arnoo.kg, который принимает поздравления от клиентов, чтобы их любимые звезды зачитали данный текст под камерой.
"Идея пришла с того, что часто нас просят люди, чтобы знаменитости Кыргызстана поздравили того или иного человека. Так как времени не всегда хватает, не получалось серьезно заняться этим делом знаменитостям. В сентябре я задумал, потом заказал сайт, и он заработал в середине декабря", - сказал он.
Также Нурбаев отметил, что сейчас на базе более 60 топовых звезд из шоу-бизнеса, музыки, кино и спорта. "На сегодня у меня в списке около 150 человек, с которыми хотел бы я работать. Однако в силу того, что времени не хватает, пока заключил договор только с 60 звездами. Сейчас не все знают про наш проект, не все понимают. В течение года раскачаемся и ближе к осени, я думаю, у наших артистов будут хорошие заказы", - сказал он.
Кроме этого, основатель проекта рассказал, что цены варьируются от 1 тыс до 1500 сом, но есть звезды из шоу-бизнеса, чье поздравление стоит дороже. "Все желающие могут написать текст, и выбрать желающего исполнителя. Главное, чтобы текст не выходил за рамки приличия и звезда всегда оставляет за собой выбор - поздравлять или нет. После оплаты в течение 48 часов видеопоздравление будет готово", - пояснил Э.Нурбаев.
Также он отметил, что такой проект месяц назад стартовал в Казахстане и в России тоже не так давно начал работать.

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