29 декабря 2016, 17:38 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Кыргызстане впервые можно заказать видеопоздравления от отечественных звезд. Об этом рассказал основатель данного проекта Эрмек Нурбаев.

По его словам, с 15 декабря работает сайт arnoo.kg, который принимает поздравления от клиентов, чтобы их любимые звезды зачитали данный текст под камерой.

"Идея пришла с того, что часто нас просят люди, чтобы знаменитости Кыргызстана поздравили того или иного человека. Так как времени не всегда хватает, не получалось серьезно заняться этим делом знаменитостям. В сентябре я задумал, потом заказал сайт, и он заработал в середине декабря", - сказал он.

Также Нурбаев отметил, что сейчас на базе более 60 топовых звезд из шоу-бизнеса, музыки, кино и спорта. "На сегодня у меня в списке около 150 человек, с которыми хотел бы я работать. Однако в силу того, что времени не хватает, пока заключил договор только с 60 звездами. Сейчас не все знают про наш проект, не все понимают. В течение года раскачаемся и ближе к осени, я думаю, у наших артистов будут хорошие заказы", - сказал он.

Кроме этого, основатель проекта рассказал, что цены варьируются от 1 тыс до 1500 сом, но есть звезды из шоу-бизнеса, чье поздравление стоит дороже. "Все желающие могут написать текст, и выбрать желающего исполнителя. Главное, чтобы текст не выходил за рамки приличия и звезда всегда оставляет за собой выбор - поздравлять или нет. После оплаты в течение 48 часов видеопоздравление будет готово", - пояснил Э.Нурбаев.

Также он отметил, что такой проект месяц назад стартовал в Казахстане и в России тоже не так давно начал работать.