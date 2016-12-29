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"Альянс-Алтын" направит 1 миллион сомов на ремонт детского лагеря "Барчин" в Таласском районе

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42576...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400358-ru.html

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29 декабря 2016, 17:07       Комментарии

ОсОО "Альянс-Алтын" поздравило с наступающим Новым 2017 годом около 200 детей с ограниченными возможностями, проживающих Таласской области. Воспитанникам реабилитационного Центра "Тан Нуру" в с.Талды-Булак Таласского района были вручены новогодние подарки и детские игрушки. Также новогодние подарки получили дети с ограниченными возможностями здоровья г.Таласа, Манасского, Бакай-Атинского, Кара-Бууринского, Таласского районов и Бекмолдинского айыльного аймака.
В г.Таласе 29 декабря состоялось заседание Наблюдательного совета фонда "Бакубат Талас", учрежденного ОсОО "Альянс Алтын". По итогам заседания принято решение выделить 950 тысяч сомов на капитальный ремонт социального стационарного учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья в Бакай-Атинском районе и 1 миллион сомов на капитальный ремонт единственного в Таласской области детского государственного лагеря "Барчин" в Таласском районе.

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