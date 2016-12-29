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Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/eaes/42577_prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400357-ru.html

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29 декабря 2016, 17:09       Комментарии

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
По условиям соглашения, Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Кыргызстана.
Госдума России одобрила соглашение с Кыргызстаном о беспошлинных поставках нефти Подробнее
Документ предусматривает беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан для внутреннего потребления.
Объемы внутреннего потребления нефти будут согласовываться до начала каждого календарного года. Беспошлинные поставки будут определяться на основе индикативных балансов.
Соглашение запрещает реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае таких фактов российская сторона может приостановить беспошлинные поставки.
Документ стороны подписали в Бишкеке 6 июня 2016 года.

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