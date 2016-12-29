Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавинойВ Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавинойПрезидент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в КыргызстанПрезидент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

Депутаты Бишкекского горкенеша получили значки. ЦИК не знает, кто их изготовил

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42578_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400356-ru.html

Похожие новости

Столичные депутаты заверяют, что не собирали деньги на значки

Бишкекская ТИК: Депутаты сами купили удостоверения и значки

Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не знает, откуда они взялись

Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

Минтранс ответил депутату по поводу пробок на перевале Тёо-Ашуу: Привлечена дополнительная техника для расчистки дороги

29 декабря 2016, 17:15       Комментарии

Депутатам Бишкекского городского кенеша сегодня вручили удостоверения и нагрудные значки. Информацию об этом ИА "24.kg" подтвердил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
По его словам, на вручении мандатов присутствовали председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова и глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.
На вопрос, кто изготовил значки, Абдыжапар Бекматов сказал: "Они самостоятельно заказали, но кто, я не знаю".
Напомним, ранее Центризбирком объявил тендер на покупку значков и удостоверений для новоизбранных депутатов. Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Николаевич Подстречный - 675 тысяч сомов. Изготовление удостоверений он оценил в 585 тысяч сомов.
Несмотря на то, что поступили предложения с более низкой ценой, Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер". Удостоверения для депутатов изготовит "Алтын-Тамга" за 1 миллион 305 тысяч сомов. Остальные заявки отклонили якобы за несоответствие техническим требованиям.
Однако поставщики написали жалобу в Департамент государственных закупок. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.
В бюджете на закупку 9 тысяч значков, изготовленных из латуни и покрытых тонким слоем позолоты, заложили 4,5 миллиона сомов, на удостоверения - 1,8 миллиона сомов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум