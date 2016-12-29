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Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не знает, откуда они взялись

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42580_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400354-ru.html

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29 декабря 2016, 17:27       Комментарии

Председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев не смог ответить на вопрос ИА "24.kg", откуда у новых депутатов Бишкекского городского кенеша появились значки, вокруг которых разгорелся спор из-за проведенного тендера.
По его словам, Центризбирком значки не заказывал. "Так что для меня это тоже открытие. Может, для депутатов БГК сделал исключение ТИК, учитывая их статусность? Я не знаю. Или сами депутаты могли скинуться и приобрести эти значки", - отметил Кайрат Осмоналиев.
Напомним, заявки на тендер поступили от 12 участников. Наименьшую цену за значки предложил Виталий Подстречный - 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер".
Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что продукция Виталия Подстречного не соответствует требованиям и выполнена из дешевой китайской латуни.
"В течение семи рабочих дней комиссия примет решение по вопросу. До его вынесения по лоту №1 никаких действий не предпринимать", - ранее огласил решение председатель межведомственной комиссии Даир Жумабаев.
Представители Виталия Подстречного подтвердили ИА "24.kg" информацию, что после выяснения всех тонкостей условий тендера они готовы привести в соответствие свою продукцию, при этом цена не изменится.

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