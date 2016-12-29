Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стоит ли ныть? Итоги экономики Кыргызстана за 2016 годСтоит ли ныть? Итоги экономики Кыргызстана за 2016 годАнонс "ВБ": О фонде российском замолвили словоАнонс "ВБ": О фонде российском замолвили слово

Бишкекская ТИК: Депутаты сами купили удостоверения и значки

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42581_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400353-ru.html

Похожие новости

Столичные депутаты заверяют, что не собирали деньги на значки

Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не знает, откуда они взялись

Депутаты Бишкекского горкенеша получили значки. ЦИК не знает, кто их изготовил

Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

Минтранс ответил депутату по поводу пробок на перевале Тёо-Ашуу: Привлечена дополнительная техника для расчистки дороги

29 декабря 2016, 17:36       Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия получила уже готовые удостоверения и значки. Об этом ИА "24.kg" сообщил ее председатель Кайрат Маматов.
По его словам, значки и удостоверения привезли из Бишкекского городского кенеша на подпись. "Наверное, они сами закупили. ТИК дала форму значка и образец удостоверения, утвержденную постановлением Центризбиркома от 14 мая 2013 года. Значки для депутатов горкенеша отличаются по форме. ЦИК делает значки для депутатов Жогорку Кенеша. У БГК утвержденная форма. Как-никак, это депутаты столицы Кыргызстана. Отличаются и удостоверения", - сказал Кайрат Маматов.
Он предположил, что на изготовление значков БГК потратил 45 тысяч сомов (по 1 тысяче сомов на депутата). "Для политических партий это незначительная сумма. В ТИК таких денег нет, бюджет расписан до копейки", - отметил глава ТИК.
Напомним, народные избранники сегодня получили мандаты. Значки им вручила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Ранее Центризбирком объявил тендер на покупку значков и удостоверений для новоизбранных депутатов. Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Николаевич Подстречный - 675 тысяч сомов. Изготовление удостоверений он оценил в 585 тысяч сомов.
Несмотря на то, что поступили предложения с более низкой ценой, Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер". Удостоверения для депутатов изготовит "Алтын-Тамга" за 1 миллион 305 тысяч сомов. Остальные заявки отклонили якобы за несоответствие техническим требованиям.
Однако поставщики написали жалобу в Департамент государственных закупок. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум