Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Альянс-Алтын" направит 1 миллион сомов на ремонт детского лагеря "Барчин" в Таласском районе"Альянс-Алтын" направит 1 миллион сомов на ремонт детского лагеря "Барчин" в Таласском районеРадость, танцы и веселье. Кадры с президентской елкиРадость, танцы и веселье. Кадры с президентской елки

В Кыргызстане предлагают запретить проводить экспортные операции лицам работающим по патентам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400352-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцев с наступающим Новым годом поздравила группа "Город 312"

В Кыргызстане впервые можно заказать видеопоздравления от отечественных звезд

Стоит ли ныть? Итоги экономики Кыргызстана за 2016 год

В Кыргызстане задержаны скрывающиеся от суда и следствия России

У "Мисс Кыргызстан-2013" обнаружили рак, она нуждается в помощи

29 декабря 2016, 17:06       Комментарии

В новой редакции Налогового кодекса предлагается запретить проводить экспортные операции по добровольному патенту. Об этом на пресс-конференции сказала председатель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.
Председатель отметила, что эта мера связанна с целью защиты добросовестных предпринимателей и бюджет страны.
"В новой редакции Налогового кодекса есть запрет на ведение экспортных операций для лиц, работающих по патенту. Это часть фискальной государственной политики страны. Связанно это с тем, что у нас сегодня сильно упал бюджет страны. Через границу с Казахстаном идет поток неучтенной дешевой продукции в Кыргызстан, так как она не облагается налогом. От этого у нас страдают наши предприниматели и производители. Для того чтобы это прекратить и соблюсти государственные интересы и был введен данный запрет", –  пояснила Татьяна Ким.
Кроме того новая мера направлена на выполнение взятых Кыргызстаном обязательств перед партнерами по ЕАЭС.
"В договоре о ЕАЭС установлены определенные процедуры торговли. Получая товар из стран партнеров наш предприниматель должен подтвердить его ввоз для того чтобы тот предприниматель смог получить зачет по НДС. Когда с нашей стороны выступает добровольный патентщик, он не может этого сделать, потому что не ведет бухгалтерский учет, а, следовательно, не может выписать счет фактуры и ее получить. Поэтому мы вынуждены были вести эту норму для того чтобы нормально исполнять свои обязательства перед партнерами", –  добавила председатель палаты налоговых консультантов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум