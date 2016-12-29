В Кыргызстане предлагают запретить проводить экспортные операции лицам работающим по патентам

29 декабря 2016, 17:06 Комментарии

В новой редакции Налогового кодекса предлагается запретить проводить экспортные операции по добровольному патенту. Об этом на пресс-конференции сказала председатель палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.

Председатель отметила, что эта мера связанна с целью защиты добросовестных предпринимателей и бюджет страны.

"В новой редакции Налогового кодекса есть запрет на ведение экспортных операций для лиц, работающих по патенту. Это часть фискальной государственной политики страны. Связанно это с тем, что у нас сегодня сильно упал бюджет страны. Через границу с Казахстаном идет поток неучтенной дешевой продукции в Кыргызстан, так как она не облагается налогом. От этого у нас страдают наши предприниматели и производители. Для того чтобы это прекратить и соблюсти государственные интересы и был введен данный запрет", – пояснила Татьяна Ким.

Кроме того новая мера направлена на выполнение взятых Кыргызстаном обязательств перед партнерами по ЕАЭС.

"В договоре о ЕАЭС установлены определенные процедуры торговли. Получая товар из стран партнеров наш предприниматель должен подтвердить его ввоз для того чтобы тот предприниматель смог получить зачет по НДС. Когда с нашей стороны выступает добровольный патентщик, он не может этого сделать, потому что не ведет бухгалтерский учет, а, следовательно, не может выписать счет фактуры и ее получить. Поэтому мы вынуждены были вести эту норму для того чтобы нормально исполнять свои обязательства перед партнерами", – добавила председатель палаты налоговых консультантов.