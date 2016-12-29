У двоих жителей Чуйской области обнаружены наркотики

29 декабря 2016, 17:18 Комментарии

У двоих жителей Чуйской области обнаружены наркотические средства.

По данным пресс-службы МВД, их задержали в ходе санкционированного обыска оперативниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"В результате у двоих жителей Ысык-Атинского района изъяты наркотические вещества. У 43-летнего Т.Р. обнаружено и изъято 465 граммов марихуаны, у 25-летнего У.К. – 685,57 грамма того же вещества",– сообщает пресс-служба.

В настоящий момент собранные материалы переданы в следственное подразделение УВД Свердловского района. Расследование продолжается.