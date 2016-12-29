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У двоих жителей Чуйской области обнаружены наркотики

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/u-dvoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400351-ru.html

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29 декабря 2016, 17:18       Комментарии

У двоих жителей Чуйской области обнаружены наркотические средства.
По данным пресс-службы МВД, их задержали в ходе санкционированного обыска оперативниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
"В результате у двоих жителей Ысык-Атинского района изъяты наркотические вещества. У 43-летнего Т.Р. обнаружено и изъято 465 граммов марихуаны, у 25-летнего У.К. – 685,57 грамма того же вещества",– сообщает пресс-служба.
В настоящий момент собранные материалы переданы в следственное подразделение УВД Свердловского района. Расследование продолжается.

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