В Кыргызстане задержаны скрывающиеся от суда и следствия России

29 декабря 2016, 17:29 Комментарии

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области сотрудниками ГУУР МВД проведена серия задержаний лиц, скрывающихся от следствия и суда.

По данным пресс-службы МВД, в настоящий момент задержаны 7 человек, 4 из которых разыскивались правоохранительными органами Российской Федерации.

"Данные лица находились в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями за убийство, изнасилование, кражи, грабеж, злоупотребление должностным положением. Задержанные, совершившие преступления на территории Кыргызской Республики, переданы в территориальные ОВД",– сообщает пресс-служба.

Лица, скрывавшиеся в Кыргызстане от суда и следствия России, после соответствующих проверок будут экстрадированы.