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В Кыргызстане задержаны скрывающиеся от суда и следствия России

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400350-ru.html

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29 декабря 2016, 17:29       Комментарии

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Ноокенского района Джалал-Абадской области сотрудниками ГУУР МВД проведена серия задержаний лиц, скрывающихся от следствия и суда.
По данным пресс-службы МВД, в настоящий момент задержаны 7 человек, 4 из которых разыскивались правоохранительными органами Российской Федерации.
"Данные лица находились в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями за убийство, изнасилование, кражи, грабеж, злоупотребление должностным положением. Задержанные, совершившие преступления на территории Кыргызской Республики, переданы в территориальные ОВД",– сообщает пресс-служба.
Лица, скрывавшиеся в Кыргызстане от суда и следствия России, после соответствующих проверок будут экстрадированы.

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