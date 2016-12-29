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Радость, танцы и веселье. Кадры с президентской елки

 

Фотографии: sputnik.kg

            

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400349-ru.html

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В Бишкеке состоялась Президентская новогодняя елка для детей

29 декабря 2016, 17:04       Комментарии

Президент поблагодарил все танцевальные коллективы, которые подготовили новогоднее представление, и поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья, счастья и успехов в учебе.
Он отметил, что всегда волнуется, когда выступает в канун Нового года и вспоминает свои детские годы.
"Наша страна смогла встать на устойчивый путь развития, потому что все делается ради детей, ради будущего. Для родителей нет ничего дороже детей. Вера в чудо должна жить в каждом сердце, и надо стараться никогда ее не убивать", - сказал Атамбаев.
На традиционное новогоднее представление с участием президента Кыргызстана пригласили 1 100 ребятишек 8-14 лет со всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, олимпиад, различных соревнований, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

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