ГИК наградила лучших по итогам работы по реализации программы "Доступное жилье 2015-2020"

29 декабря 2016, 17:00 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. ОАО "Государственная ипотечная компания" (ГИК) накануне провело торжественную церемонию награждения победителей в номинациях - лучший кредитный специалист, лучший филиал и лучший банк, из числа участвующих в реализации процесса ипотечного кредитования в рамках программы Правительства КР "Доступное жилье 2015-2020".

Как сообщили в пресс-службе компании, награждение проводилось по итогам работы банков-партнеров в 2016 году согласно Положению о наградах ГИК в целях стимулирования банковских специалистов, непосредственно связанных с выдачей ипотечных кредитов.

В своем приветственном слове заместитель министра экономики Эльдар Абакиров отметил, что благодаря банкам-партнерам ГИК удалось достичь поставленных целей по ипотечному кредитованию граждан. Жилищный вопрос в Кыргызстане стоит очень остро и внедрение ипотеки открыло пути для его решения. "На сегодня уже выдано более 700 кредитов, а это означает, что 700 семей будут встречать Новый год в собственных домах. В 2017 году объемы кредитования будут увеличены в разы", - сказал он.

Как отметил глава ГИК Бактыбек Шамкеев, большой вклад банков-партнеров в реализацию ипотечного кредитования в республике. Хотя поначалу не все банки соглашались стать партнерами, поскольку их не устраивали низкие процентные ставки по ипотеке, соответственно маленькая маржа. Постепенно удалось привлечь банки в это социально важное дело, были разработаны и согласованы критерии кредитования. На сегодняшний день количество банков-партнеров составляет 11.

"Хочу выразить благодарность за сотрудничество, за содействие в реализации жилищной программы. Девиз "Будем жить в своем доме" оправдал себя. 700 человек получили кредиты на общую сумму 800 млн. сомов. В будущем году доведем этот показатель до 3 млрд. сомов", - сообщил Бактыбек Шамкеев.

По его словам, в Стратегическом плане развития компании предусматривается выпуск в обращение в 2017 году ипотечных ценных бумаг, которые должны принести более 4 млрд. сомов к концу 2020 года, строительство жилья эконом-класса, которое стартует в январе следующего года. "Ожидаемое поступление от KfW 10,5 млн. евро расширит возможности по ипотечному кредитованию. Мы вместе преодолели критику, различные проблемы и препятствия, уверен, что и в будущем мы достигнем поставленных целей", - заявил глава ГИК.

Ипотекой в рамках этих заемных средств будут охвачены все регионы кроме Бишкека и Оша. Также ожидается пересмотр процентных ставок в целом, условий выдачи ипотеки по ИЖС в частности. Линейка продуктов пополнится кредитами на ремонт, расширение жилья. С учетом ценовой конъюнктуры на региональных рынках жилья максимальный размер кредита ограничен суммой в 2 млн. сомов.

Затем состоялось вручение наград победителям номинаций.

Лучшие кредитные специалисты:

Баткенская область - Койлубаева Айгуль, кредитный специалист филиала "Баткен" Банка "Бай-Тушум".

Джалал-Абадская область - Асылбеков Марат, кредитный специалист Токтогульского филиала "Айыл Банка".

Ошская область - Шакирова Зулкумар, кредитный специалист ошского филиала "Банка Компаньон".

Нарынская область - Иманкулов Жакып, кредитный специалист Нарынского филиала ОАО "Айыл Банк".

Иссык-Кульская область - Несипбаева Айгерим, кредитный специалист филиала в г. Каракол ЗАО "БТА Банк".

Таласская область - Сейдикеримов Абил, кредитный специалист Таласского филиала "Айыл Банка".

Чуйская область - Токтогулова Мээрим, кредитный специалист Токмокского филиала "Банка Компаньон".

Город Ош - Таштанов Максатбек, кредитный специалист Ошского филиала ОАО "Айыл Банк".

Город Бишкек - Абдиев Ришат, кредитный специалист Головного офиса ЗАО "БТА Банк".

Лучшие филиалы банков:

Таласский филиал ОАО "Айыл Банк"

Нарынский филиал ОАО "Айыл Банк"

Чуйский филиал ЗАО "Банк Компаньон"

Токтогульский филиал ОАО "Айыл Банк" Джалал-Абадской области

Баткенский филиал ОАО "Айыл Банк"

Ошский филиал ЗАО "Банк Компаньон"

Балыкчинский филиал ОАО "Айыл Банк" Иссык-Кульской области

Ошский филиал ОАО "Айыл Банк" (г.Ош)

Головной офис ОАО "Капитал Банк" (город Бишкек)

Лучший банк выдавший наибольшее количество ипотечных кредитов:

1 место - ОАО "Айыл Банк"

2 место - "БТА БАНК"

3 место - "КБ Кыргызстан"