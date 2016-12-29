В Бишкеке состоялась новогодняя елка для детей с участием мэра

29 декабря 2016, 17:01 Комментарии

В Кыргызской национальной филармонии им.Сатылганова 28 декабря прошла новогодняя елка для детей из социально-незащищенных семей, активистов и отличников учебы.

После танцев, песен и театрального представления, детей поздравил мэр столицы Албек Ибраимов: "Наши маленькие бишкекчане, я от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Многие дети на планете ждут Нового года, так как это самый желанный и большой праздник для всех детей на свете. С наступлением Нового года приходят новые мечты, новые желание. Я желаю вам больших успехов, здоровья, не бойтесь мечтать и хорошо учитесь".

После чего девочка подарила мэру игрушечного деда мороза.

В праздновании приняли участие 1,5 тыс. учащихся столичных школ.

Для детей показано праздничное представление. В завершении мероприятия дети, приглашенные на праздник, и участники концертной программы получили подарки.

Для проведения мероприятия было выделено 4 млн сомов.