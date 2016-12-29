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В Бишкеке состоялась новогодняя елка для детей с участием мэра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400346-ru.html

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29 декабря 2016, 17:01       Комментарии

В Кыргызской национальной филармонии им.Сатылганова 28 декабря прошла новогодняя елка для детей из социально-незащищенных семей, активистов и отличников учебы.
После танцев, песен и театрального представления, детей поздравил мэр столицы Албек Ибраимов: "Наши маленькие бишкекчане, я от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Многие дети на планете ждут Нового года, так как это самый желанный и большой праздник для всех детей на свете. С наступлением Нового года приходят новые мечты, новые желание. Я желаю вам больших успехов, здоровья, не бойтесь мечтать и хорошо учитесь".
После чего девочка подарила мэру игрушечного деда мороза.
В праздновании приняли участие 1,5 тыс. учащихся столичных школ.
Для детей показано праздничное представление. В завершении мероприятия дети, приглашенные на праздник, и участники концертной программы получили подарки.
Для проведения мероприятия было выделено 4 млн сомов.

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