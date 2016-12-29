Анонс "ВБ": "Викинг" и каскадеры Кыргызстана

29 декабря 2016, 15:58 Комментарии

Вчера, 29 декабря, кинозрители получили роскошный новогодний подарок - премьеру в Бишкеке, Москве и других городах СНГ приключенческого блокбастера с участием наших известных каскадеров Эдила Молдалиева и его сына Жамиля Жуматаева. Они снялись в историческом фильме российского режиссера Андрея Кравчука "Викинг". О том, как проходили съемки этой ленты, трюкачи рассказали корреспонденту "Вечернего Бишкека".

- Мы уже много лет сотрудничаем с казахстанской группой каскадеров "Номад" под руководством Жайдарбека Кунгужинова, - начал разговор Эдил Молдалиев. - Это очень уважаемая компания в мире кинопроизводства, с ней охотно работают не только российские режиссеры, но и студии стран дальнего зарубежья. Без ложной скромности скажу, по части конных трюков нам равных нет.

О съемках фильма "Викинг" каскадеры Молдалиев и Жуматаев говорили долго и охотно. Лента рассказывает о том, как враждовавшие между собой князья рода Рюриковичей, правящих Русью, перед лицом опасности завоевания печенегами объединились и дали жесткий отпор врагу. В фильме множество сцен сражений, в которых наши каскадеры изображали печенегов.

Вместе со своими товарищами из Казахстана они три месяца провели на съемочной площадке в окрестностях Симферополя. Кыргызские трюкачи скакали на лошадях и падали с них, укрывались от огромных горящих бочек, которые жители осажденных городов кидали на завоевателей.

Съемки проходили в жестких условиях: холодный ветер, пронизывающий дождь. И только режиссер фильма оставался доволен капризами небесной канцелярии, ведь, по его замыслу, драматические сцены лучше всего проводить в такую погоду. Это, как он говорил, придавало особый колорит картине.

Подробнее читайте в пятницу, 30 декабря, в гвзете "Вечерний Бишкек".