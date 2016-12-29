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18 абонентов задолжали почти миллион сомов за отопление и горячую воду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352906_18...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400344-ru.html

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29 декабря 2016, 16:15       Комментарии

ОАО "Бишкектеплосеть" судится с 18 злостными должниками. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Там пояснили, что хозяева квартир на протяжении длительного периода игнорируют все предупреждения, поэтому после Нового года абонентов отключат от теплоснабжения.
"Во избежание дальнейшего роста задолженности ОАО "Бишкектеплосеть" планирует произвести отключение данных абонентов после Нового года, так как на имеющиеся судебные решения они не реагируют", - отметили в пресс-службе.
<table border="1"> <tr>Список должников</tr> <tr><td>Джилкичиева Елена Джусуповна - 45 219 с.</td></tr> <tr><td>Ураимова Арапатхан Турахаджоевна - 31 278 с.</td></tr> <tr><td>Анищенко Мария Никитична - 31 493 с.</td></tr> <tr><td>Султаналиев Нуркамил, Султаналиева А.С. - 42 349 с.</td></tr> <tr><td>Ли Наталья Игоревна - 31 289 с.</td></tr> <tr><td>Арстанбекова Пахита Аракеевна - 60 528 с.</td></tr> <tr><td>Клевцова Екатерина Владимировна - 34 836 с.</td></tr> <tr><td>Таштанова Жамиля Рахимовна - 82 638 с.</td></tr> <tr><td>Мамытканов Ракымжан Бектурович - 109 629 с.</td></tr> <tr><td>Салиева Мисиркан, Исмаилова Женишбекова - 51 042 с.</td></tr> <tr><td>Биймырзаева Эллада Кенешбековна - 41 584 с.</td></tr> <tr><td>Эшматова Кайрыгул Ибраимовна - 64 181 с.</td></tr> <tr><td>Мурзаев А. - 68 102 с.</td></tr> <tr><td>ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" - 38 524 с. </td></tr> <tr><td>Устинова Лидия Николаевна - 31 255 с.</td></tr> <tr><td>Хан В.П. - 38 760 с.</td></tr> <tr><td>Лямина Марина Николаевна - 62 278 с.</td></tr> <tr><td>Жумагулов Эркинбек Бекиевич - 52 447 с.</td></tr> </table>

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