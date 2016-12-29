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Анонс "ВБ": Плевательница года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352912_an...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400343-ru.html

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Опрос "ВБ": Чем запомнился уходящий 2016-й бишкекчанам?

29 декабря 2016, 16:26       Комментарии

Намедни все местные СМИ бросились подводить итоги уходящего года. К сожалению, Огненная Обезьянка регулярно строила нам козни, плела интриги и устраивала скандалы.
Возьмем историю с лишением олимпийской медали Рио–2016 штангиста Иззата Артыкова, Белизгейт, продажу мертвечины на колбасу и так далее. Из хорошего можно отметить, что эти события научили кыргызстанцев с иронией относиться к вечному негативу.
Сейчас авторитетные организации Кыргызстана тоже подбивают бабки и ломают голову, кому выгодно вручить призы под вычурными названиями "Политик года", "Бизнесмен года", "Бомж года" или "Ассенизатор года". Мы тоже решили тряхнуть стариной и вытащили из подвалов сознания посыпанный пеплом конкурс "Лучшие из худших" по версии хомяков. Виртуальные статуэтки с телом Оскара и головой зодиакальных людей и зверей даются за небанальные поступки и космическую широту души.
В номинации "Плевательница года" победила студентка Акшоола Болотова, в миру более известная как Шелуха. Она сразу стала культовой фигурой и присоединилась к каноническим образам Чодроновой, Дрыща и любительницы блатных авто Нурайым.
Причиной восхождения к вершинам славы девушки, которая буквально плюет на общественное мнение, стали соцсети. Некие молодые люди выставили в Интернете забавное видео - в одном из столичных парков бойкие девицы щелкают семечки, а шелуху хохоча плюют на тротуар возле скамейки, на которой вальяжно и восседают.
- Семечки щелкать не стыдно? - вдруг решает урезонить нахальных прелестниц голос за камерой.
- На то и парк, чтобы семечки лузгать. Не надо нас лоховать, - ничуть не смущаясь, парирует девушка со взглядом девственницы.
Подробнее читайте в пятницу, 30 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".

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