Анонс "ВБ": Плевательница года

29 декабря 2016, 16:26 Комментарии

Намедни все местные СМИ бросились подводить итоги уходящего года. К сожалению, Огненная Обезьянка регулярно строила нам козни, плела интриги и устраивала скандалы.

Возьмем историю с лишением олимпийской медали Рио–2016 штангиста Иззата Артыкова, Белизгейт, продажу мертвечины на колбасу и так далее. Из хорошего можно отметить, что эти события научили кыргызстанцев с иронией относиться к вечному негативу.

Сейчас авторитетные организации Кыргызстана тоже подбивают бабки и ломают голову, кому выгодно вручить призы под вычурными названиями "Политик года", "Бизнесмен года", "Бомж года" или "Ассенизатор года". Мы тоже решили тряхнуть стариной и вытащили из подвалов сознания посыпанный пеплом конкурс "Лучшие из худших" по версии хомяков. Виртуальные статуэтки с телом Оскара и головой зодиакальных людей и зверей даются за небанальные поступки и космическую широту души.

В номинации "Плевательница года" победила студентка Акшоола Болотова, в миру более известная как Шелуха. Она сразу стала культовой фигурой и присоединилась к каноническим образам Чодроновой, Дрыща и любительницы блатных авто Нурайым.

Причиной восхождения к вершинам славы девушки, которая буквально плюет на общественное мнение, стали соцсети. Некие молодые люди выставили в Интернете забавное видео - в одном из столичных парков бойкие девицы щелкают семечки, а шелуху хохоча плюют на тротуар возле скамейки, на которой вальяжно и восседают.

- Семечки щелкать не стыдно? - вдруг решает урезонить нахальных прелестниц голос за камерой.

- На то и парк, чтобы семечки лузгать. Не надо нас лоховать, - ничуть не смущаясь, парирует девушка со взглядом девственницы.

Подробнее читайте в пятницу, 30 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".