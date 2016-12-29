В Казахстане хотят построить канатную дорогу из Алматы на Иссык-Куль

29 декабря 2016, 16:27 Комментарии

В Алматы состоялся Республиканский конкурс лучших архитектурных произведений. В номинации "Лучший проект" дипломом 1-й степени Союза архитекторов РК и Золотым дипломом Союза архитекторов Кыргызстана был отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и город Чолпон-Ата в Иссык-Кульской котловине. Об этом пишет газета "Московский комсомолец - Казахстан".

Две интриги одного проекта

Это событие, победа на конкурсе, включает в себя как бы две интриги позитивного и негативного свойства. Позитивное ясно: сам факт признания проекта специалистами на международном профессиональном мероприятии. А вот насчет негативного...

Дело в том, что проект, разработанный в алматинском ТОО "Научно-испытательный центр", можно назвать с полным основанием оригинальным для наших "широт", но уж новым назвать никак не получится.

"Озерный транзит" имеет уже достаточно длинную историю, в этом году ему исполнилось восемь лет. И за все это время он не получил никаких негативных оценок, сколько-нибудь серьезной критики с экономических, экологических или технических позиций. И при всем не продвинулся в направлении реализации ни на йоту.

Что же такое этот "Озерный транзит"? Это проект создания магистральной гондольной канатной дороги (МГКД), точнее цепочки канатных дорог через два горных хребта, Заилийский и Кунгей-Алатау, разделяющих крупнейший город региона Алматы и важнейшую рекреационную зону для Кыргызстана и юго-востока Казахстана - побережье озера Иссык-Куль.

То есть в экономическом плане проект - это логистическая связь центров спроса и предложения на рынке туристических услуг в нашем регионе. Но не только - он позволяет одновременно развивать и горнолыжный потенциал местности.

Названные хребты, как известно, имеют вершины более четырех тысяч метров над уровнем моря, а расстояние по прямой от Алматы до побережья - около 60 километров. Традиционно доставка основного количества отдыхающих к Иссык-Кулю производится по сильно загруженным автотрассам - через Курдайский перевал, протяженность маршрута из Алматы здесь около 500 километров. Или через Кегенский район Алматинской области, протяженность маршрута - около 470 километров.

Время в пути автомобиля или автобуса занимает 8-11 часов при проблемной придорожной инфраструктуре, зачастую в далеко не комфортных условиях для поездки. Есть, как известно, и авиасообщение с Чолпон-Атой, но его объем незначителен.

Маршрут выходного дня

Данный проект включает в себя строительство МГКД между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двух лыжно-туристических курортов, расположенных на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Алатау в Кыргызской Республике. Высоты там, как подчеркивают эксперты по горному туризму в нашем регионе, хорошие, ровные, травянистые склоны и ледники со всех сторон.

Все это позволяет кататься на лыжах не три-четыре месяца в году, как на "Шымбулаке", а пять-семь месяцев. Когда разрабатывался этот проект, в 2008 году, по статистическим данным, в год из Алматы на Иссык-Куль ездили отдыхать около 850 тысяч человек. Это казахстанцы с юго-востока страны и россияне, которые добирались до Иссык-Куля транзитом через Алматы.

А в прошлом году из казахстанских официальных источников прозвучала цифра 2-2,5 миллиона человек. Согласно оценкам разработчиков, при первом варианте проект окупаем, а при этих цифрах он становится суперрентабельным. Ведь он, в отличие от европейских курортов (рентабельных и при трехмесячной работе), становится круглогодичным, учитывая комплексный характер туристического потенциала - доступность Иссык-Куля и горных курортов на пути МГКД.

Короткие периоды межсезонья могут быть использованы для проведения регламентного технического обслуживания дороги и другого оборудования.

Поскольку проектируемая МГКД соединяет между собой Большое Алматинское озеро и озеро Иссык-Куль, проходит через перевал Озерный и рядом с высокогорным озером Джасыл-Коль в верховьях реки Чон-Кемин, проект и получил предварительное рабочее название "Озерный транзит".

Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часа, что сделает поездки на озеро фактически маршрутом выходного дня. И сократит объем использования автотранспорта для этого с вытекающими экологическими эффектами. Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тысяч тонн парниковых газов за летний сезон.

Дополнительную жизнеспособность этой идее придает ряд факторов, объективно облегчающих реализацию "Озерного транзита". Так, уже существует автодорога вдоль проектируемой канатной трассы, которая может быть использована в качестве технологической при строительстве и обслуживании МГКД. В Кыргызстане и, в частности, в Иссык-Кульской котловине есть избыток мощностей электроэнергии. А ресурсы каскада ГЭС в Большом Алматинском ущелье могут быть использованы на первом этапе строительства.

Энергосистема двух стран сейчас едина, ни в Алматы, ни в сопредельных регионах Кыргызстана нет дефицита электроэнергии. Инженеры ТОО "Научно-испытательный центр" отмечают, что для энергообеспечения системы канатных дорог линию в 110 кВ можно протянуть через горы.

В первом варианте проекта закладывалось строительство двух таких линий, чтобы полностью гарантировать безопасное энергоснабжение на случай природных вызовов, как лавины или ураганы, но сейчас можно сделать более дешевый вариант. То есть провести одну линию энергоснабжения и параллельно ей газопровод. И во всех нужных точках поставить газогенераторы контейнерного типа. Если что-то случается с линией, то они автоматически запускаются, обеспечивая электроэнергией и теплом станцию пересадки.

Наличие больших площадей для устройства горнолыжных трасс любой сложности в верховьях Большого Алматинского ущелья, намного превышающих возможности таких местных горнолыжных баз Алматы, как "Шымбулак", "Табаган", "Ак-Булак", "Алма-Тау", позволит привлечь значительное количество туристов на новые маршруты и склоны.

Две горные речки и несколько перевалов

Есть и аспект, тесно сближающий экономический эффект от проекта с международным страновым пиаром: освоение огромного высокогорного региона в целях развития различных видов экологического туризма, альпинизма, рафтинга, популяризации горных велосипедов, горных и беговых лыжных видов спорта открывает возможности практически неограниченного увеличения туристов из различных стран мира.

Кстати, ведь после того как в горных окрестностях Алматы, в том числе около Большого Алматинского озера, появилась реальная пограничная охрана, привлекательность нашего региона для иностранных туристов, мягко говоря, не стала больше. А для развития въездного туризма просто необходимо выводить на рынок некие новые конкретные идеи и проекты.

В состав проектируемой МГКД должны войти пять или шесть рабочих ветвей, четыре или пять станций пересадки и необходимое количество станций высадки и подсадки. Вдоль трассы МГКД в необходимых местах планируется строительство радиальных канатных гондольных и кресельных дорог, охватывающих перспективные горнолыжные склоны региона.

В районах Большого Алматинского озера и при пересечении с рекой Чон-Кемин должны располагаться постройки лыжно-туристических баз комплекса с соответствующей инфраструктурой.

Технически все это осуществимо, подобного рода проекты работают в разных странах мира. Проектируемая магистральная дорога может быть проложена по различным маршрутам с различной протяженностью, потенциально здесь рассчитано несколько вариантов. Но, по словам авторов, самый удобный для алматинцев маршрут - это тот, что предусматривает выход на Чолпон-Ату.

- Вы садитесь на улице Аль-Фараби в канатку, и примерно через три часа выходите в Чолпон-Ате, - заметил один из специалистов ТОО "Научно-испытательный центр" в кулуарах Республиканского конкурса лучших архитектурных произведений.

Комфорт в дороге обеспечивается тем, что МГКД мыслится не как сплошная дорога, а в виде несколько линий с промежуточными пересадками. Естественно, на каждой пересадочной станции предусматривается бытовая, развлекательная и соответствующая техническая инфраструктура. Вот и еще один плюс от проекта - возможности для развития малого и среднего бизнеса по обе стороны границы! Особенно для трудоизбыточного региона Кыргызстана, чей потенциал сегодня выплескивается на рынки труда в Казахстан и Россию.

И когда же он будет - озерный транзит?

Ключевой вопрос - это, конечно, цена и сроки окупаемости "Озерного транзита". Когда проект создавался, в 2008 году, он оценивался примерно в один миллиард долларов, а его окупаемость за счет круглогодичной работы - в срок менее пяти лет. Сейчас ценовые параметры, конечно, изменились. Что-то стало дороже, что-то - дешевле. Детальной сметы на сегодня у авторов нет, так как нет конкретного интересанта проектом. Но в том, что сроки окупаемости не изменились принципиально, авторы "Озерного транзита" не сомневаются.

И то - если верны цифры в 2-2,5 миллиона человек, ежегодно приезжающих на Иссык-Куль из Алматы (и это без учета комплексных возможностей, создаваемых МГКД, в частности горных курортов на трассе), то это выглядит вполне реальным. Тем более что, по всей видимости, бум отечественного туризма в дальнее зарубежье в обозримой перспективе вряд ли повторится.

В свое время проект обсуждался с представителем фирмы "Доппельмайер", европейской компании-производителя оборудования для канатных дорог. Она поставляла канатки, в частности, для олимпиады в Сочи. С той стороны проект вызвал интерес. Не раз были ознакомлены с ним и казахстанские официальные лица достаточно высокого экономического уровня. Ни разу "Озерный транзит" не вызвал обоснованной критики, тем более отторжения. Почему же за без малого десять лет "вагончики так и не тронулись"?

Очевидно, что сначала проблемой были известные политические события в соседней стране. По поводу такого масштабного и долгосрочного проекта там тогда было просто не с кем договариваться. Но сегодня Кыргызстан не просто стабильная страна, а еще и партнер Казахстана по евразийскому интеграционному объединению, в рамках которого, как известно, действуют и инвестиционные институты, ориентированные на проекты, объединяющие экономики и инфраструктуру стран - членов ЕвразЭС.

Про радикальное снижение конкуренции со стороны выездного туризма граждан наших стран уже было сказано. Вроде бы все условия для серьезного внимания к "Озерному транзиту" со стороны госорганов налицо. Тем не менее, по факту его нет.