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В Бишкеке открыт приют для туберкулезных больных

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352896_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400341-ru.html

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29 декабря 2016, 16:30       Комментарии

Приют рассчитан пока лишь на 10 постояльцев. Своей очереди ждут еще 50 человек. Центр создавался для людей без определенного места жительства, прошедших курс лечения туберкулеза в стационаре, но в силу обстоятельств (отсутствие денег, крыши над головой) не способных завершить лечение амбулаторно.
Идея создания приюта принадлежит Общественному фонду "Альтернатива в наркологии", которую поддержал проект USAID "Победим Туберкулез", сообщает консультант пресс-службы Министерства здравоохранения Елена Баялинова.
"После курса лечения в медицинском учреждении больные должны принимать длительное время противотуберкулезные препараты, ведь лечение иногда может продолжаться до двух лет", - считает в свою очередь координатор программы Виктор Кузнецов.
Как отметила директор проекта USAID "Победим туберкулез" Айнура Ибраимова, данная инициатива – реальная возможность предупредить распространение туберкулеза в Кыргызстане и уберечь от заболевания многих его граждан.
"У людей нет денег, нет возможности купить еду. В силу жизненных обстоятельств многие из них не имеют такой возможности. Единственное, что у них есть, это 1800 сомов, та социальная помощь, которая оказывается всем больным туберкулезом и которые они получают из средств Глобального фонда. На эти средства они должны обеспечить себе не только какое-то питание, но также приобретать средства личной гигиены, одежду и другое. А когда человеку негде жить и ему нечего есть, то получается, что лечение в любом случае отходит на второй план", - считает Айнура Ибраимова.
В Бишкеке на сегодняшний день зарегистрировано 84 человека без определенного места жительства с туберкулезом, у 43-х из них наблюдается туберкулез тяжелой, мультирезистентной устойчивой формы.
В приюте есть своя медсестра и работу курирует социальный работник.

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