В Бишкеке открыт приют для туберкулезных больных

29 декабря 2016, 16:30 Комментарии

Приют рассчитан пока лишь на 10 постояльцев. Своей очереди ждут еще 50 человек. Центр создавался для людей без определенного места жительства, прошедших курс лечения туберкулеза в стационаре, но в силу обстоятельств (отсутствие денег, крыши над головой) не способных завершить лечение амбулаторно.

Идея создания приюта принадлежит Общественному фонду "Альтернатива в наркологии", которую поддержал проект USAID "Победим Туберкулез", сообщает консультант пресс-службы Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

"После курса лечения в медицинском учреждении больные должны принимать длительное время противотуберкулезные препараты, ведь лечение иногда может продолжаться до двух лет", - считает в свою очередь координатор программы Виктор Кузнецов.

Как отметила директор проекта USAID "Победим туберкулез" Айнура Ибраимова, данная инициатива – реальная возможность предупредить распространение туберкулеза в Кыргызстане и уберечь от заболевания многих его граждан.

"У людей нет денег, нет возможности купить еду. В силу жизненных обстоятельств многие из них не имеют такой возможности. Единственное, что у них есть, это 1800 сомов, та социальная помощь, которая оказывается всем больным туберкулезом и которые они получают из средств Глобального фонда. На эти средства они должны обеспечить себе не только какое-то питание, но также приобретать средства личной гигиены, одежду и другое. А когда человеку негде жить и ему нечего есть, то получается, что лечение в любом случае отходит на второй план", - считает Айнура Ибраимова.

В Бишкеке на сегодняшний день зарегистрировано 84 человека без определенного места жительства с туберкулезом, у 43-х из них наблюдается туберкулез тяжелой, мультирезистентной устойчивой формы.

В приюте есть своя медсестра и работу курирует социальный работник.