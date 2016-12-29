Цена на нефть вырастет до $60, а дальше все "покрыто туманом"

29 декабря 2016, 16:39 Комментарии

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников не исключает, что в I квартале 2017 года баррель нефти эталонного сорта Brent повысится в цене до $60, однако "дальнейшая динамика нефти покрыта туманом". Об этом сообщает РосБалт.

"Сокращение добычи ОПЕК (соглашение об этом было подписано в начале декабря - ред.) может привести к падению спроса из Китая, так как из-за роста цен на нефть могут понизиться объемы стратегического импорта" в КНР, говорится в обзоре эксперта.

На его взгляд, "если произойдет падение спроса на нефть со стороны Китая на фоне роста цен, это затруднит выполнение задачи сокращения объемов запасов".

"Китай - вторая страна в мире по потреблению нефти, и это позволяет ему диктовать цены, когда производители стараются возместить падение цен увеличением объемов продаж. В этом году Китай столкнул лбами нефтепроизводителей, что поспособствовало обвалу цен, говорили аналитики на CNBC в прошлом месяце. Результатом этого служат показатели по объемам поставок нефти в Китай тремя крупнейшими производителями ОПЕК - Саудовской Аравией, Ираком и Ираном. Объемы поставок сильно варьируются от месяца к месяцу, так как Китай ставит целью получить скидку от большого числа различных поставщиков", - указывает Верников.

Он напоминает, что "в среду цены на нефть выросли четвертый день подряд и обновили максимум с середины 2015 года". "Соглашение по ограничению нефтедобычи вступает в силу 1 января, а по итогам января "нефтебыков" поверят на прочность. Может оказаться, что статистика по добыче за январь покажет лишь постепенное снижение в сторону целевых уровней. В этом случае цены на нефть снизятся. В данный момент поддержкой выступает зона 51,5-52 доллара (по марке Brent)", - добавляет аналитик.