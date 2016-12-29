Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Центральные улицы Бишкека перекроют 31 декабряЦентральные улицы Бишкека перекроют 31 декабряЦентральные улицы Бишкека 31 декабря будут перекрыты – УПМ ГУВДЦентральные улицы Бишкека 31 декабря будут перекрыты – УПМ ГУВД

Цена на нефть вырастет до $60, а дальше все "покрыто туманом"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352914_ce...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400340-ru.html

Похожие новости

В Казахстане депутата, ставшего героем скандального видео, лишили полномочий

Спасшего утопающих пассажиров наградили медалью МЧС

Житель Бишкека Маматжан Алиев награжден медалью МЧС КР "За спасение утопающих"

Посол КР и премьер-министр Катара обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

В Кыргызстане вновь вырастут штрафы за пьяное вождение

29 декабря 2016, 16:39       Комментарии

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников не исключает, что в I квартале 2017 года баррель нефти эталонного сорта Brent повысится в цене до $60, однако "дальнейшая динамика нефти покрыта туманом". Об этом сообщает РосБалт.
"Сокращение добычи ОПЕК (соглашение об этом было подписано в начале декабря - ред.) может привести к падению спроса из Китая, так как из-за роста цен на нефть могут понизиться объемы стратегического импорта" в КНР, говорится в обзоре эксперта.
На его взгляд, "если произойдет падение спроса на нефть со стороны Китая на фоне роста цен, это затруднит выполнение задачи сокращения объемов запасов".
"Китай - вторая страна в мире по потреблению нефти, и это позволяет ему диктовать цены, когда производители стараются возместить падение цен увеличением объемов продаж. В этом году Китай столкнул лбами нефтепроизводителей, что поспособствовало обвалу цен, говорили аналитики на CNBC в прошлом месяце. Результатом этого служат показатели по объемам поставок нефти в Китай тремя крупнейшими производителями ОПЕК - Саудовской Аравией, Ираком и Ираном. Объемы поставок сильно варьируются от месяца к месяцу, так как Китай ставит целью получить скидку от большого числа различных поставщиков", - указывает Верников.
Он напоминает, что "в среду цены на нефть выросли четвертый день подряд и обновили максимум с середины 2015 года". "Соглашение по ограничению нефтедобычи вступает в силу 1 января, а по итогам января "нефтебыков" поверят на прочность. Может оказаться, что статистика по добыче за январь покажет лишь постепенное снижение в сторону целевых уровней. В этом случае цены на нефть снизятся. В данный момент поддержкой выступает зона 51,5-52 доллара (по марке Brent)", - добавляет аналитик.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум