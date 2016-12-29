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Из-за бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – ИркештамИз-за бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – ИркештамЦентральные улицы Бишкека перекроют 31 декабряЦентральные улицы Бишкека перекроют 31 декабря

В Бишкеке прошла президентская новогодняя ёлка для детей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352910_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400338-ru.html

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29 декабря 2016, 16:45       Комментарии

Маленьких граждан сегодня поздравил с наступающим Новым годом Алмазбек Атамбаев. Президентская ёлка прошла в национальной филармонии.
На мероприятие пригласили 1 100 школьников из всех регионов страны. Отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и дети с ограниченными возможностями здоровья попали в список приглашенных.
Детям было показано новогоднее представление, подготовленное воспитанниками Народного образцового хореографического ансамбля "Шаттык" и других детских танцевальных коллективов.
Касаясь новогоднего представления, позволившего зрителям "попутешествовать" в разные страны, глава государства подчеркнул важность изучения иностранных языков. "Вы обязательно посетите эти страны, когда вырастите. Поэтому вы должны уже сейчас начинать изучать языки и знать как можно больше языков", - посоветовал Алмазбек Атамбаев. Президент отметил, что нужно уважать все народы, знать все культуры. Чем больше народов, чем больше красок, тем прекраснее и разнообразнее наш мир.
"Никогда не теряйте свою надежду. Надо знать, что за мечту надо бороться. Если у вас есть мечта, нужно идти к ней, несмотря ни на что, и в итоге вы достигните ее", - сказал Алмазбек Атамбаев. - Вера в чудо должна жить в каждом сердце, и надо стараться никогда не убивать эту веру".
По окончании новогоднего спектакля президент Алмазбек Атамбаев поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, счастья и успехов в учебе.
По окончании мероприятия детям были вручены подарки от имени президента Кыргызской Республики.

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