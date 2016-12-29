Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годомПосол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годомСотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкойСотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

Посол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400335-ru.html

Похожие новости

Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годом

С ними лучше не шутить! Что обсуждали кыргызстанцы в соцсетях в 2016 году

С 1 января 2017 года кыргызстанцы получат доступ к медицинскому страхованию в России

Пограничники поздравили пожилых с Новым годом

В Чуйской области поздравили воспитанников детского дома-интерната

29 декабря 2016, 16:15       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом.
Как сообщает пресс-служба диппредставительства, в поздравлении посла говорится:
"Хочу пожелать нашим друзьям, соседям и партнерам в Кыргызской Республике восхитительных радостных праздников. Это время года посвящено семье, друзьям и сообществу. От имени американских сотрудников Посольства США я выражаю благодарность за те улыбки и теплое гостеприимство, которые мы испытываем каждый день здесь, в Кыргызской Республике.
Это также время для раздумий. В этом году мы отметили 25-ю годовщину наших двусторонних отношений и использовали эту возможность оглянуться на все то, чего мы достигли в качестве партнеров и друзей. Но даже размышляя о прошлом, мы строим еще более прочное партнерство ради будущего. Этот год был исключительно насыщенным и плодотворным, в этом году Кыргызская Республика принимала множество визитеров высокого уровня из Соединенных Штатов Америки, в том числе заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам и большую делегацию Конгресса.
Помимо множества контактов на официальном уровне, этот год был богат на прямые культурные обмены между нашими людьми. Посланники американской музыки с восторгом выступили вместе с кыргызской фольклорной группой Ордо Сахна, творя музыку, которая поистине отражала лучшие стороны наших двух культур. И для нас было большой честью принять участие и поддержать вторые Всемирные игры кочевников. Хотя наши ковбои из штата Вайоминг и не вернулись домой чемпионами по кок-бору, я знаю, что они уехали с ощущением теплоты, гостеприимства и спортивного духа кыргызского народа, и что они очень хотят приехать снова.
Для меня, моего коллектива и для всей Америки большая честь праздновать 25 лет партнерства с Кыргызской Республикой. И сегодня мы с большой надеждой смотрим на последующие 25 лет и далее в будущее.
Спасибо, счастливых праздников всем!
Пусть Новый год принесет вам крепкое здоровье, счастье и благополучие, и пусть он станет годом постоянного прогресса для наших стран".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум