Посол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом

29 декабря 2016, 16:15 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, в поздравлении посла говорится:

"Хочу пожелать нашим друзьям, соседям и партнерам в Кыргызской Республике восхитительных радостных праздников. Это время года посвящено семье, друзьям и сообществу. От имени американских сотрудников Посольства США я выражаю благодарность за те улыбки и теплое гостеприимство, которые мы испытываем каждый день здесь, в Кыргызской Республике.

Это также время для раздумий. В этом году мы отметили 25-ю годовщину наших двусторонних отношений и использовали эту возможность оглянуться на все то, чего мы достигли в качестве партнеров и друзей. Но даже размышляя о прошлом, мы строим еще более прочное партнерство ради будущего. Этот год был исключительно насыщенным и плодотворным, в этом году Кыргызская Республика принимала множество визитеров высокого уровня из Соединенных Штатов Америки, в том числе заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам и большую делегацию Конгресса.

Помимо множества контактов на официальном уровне, этот год был богат на прямые культурные обмены между нашими людьми. Посланники американской музыки с восторгом выступили вместе с кыргызской фольклорной группой Ордо Сахна, творя музыку, которая поистине отражала лучшие стороны наших двух культур. И для нас было большой честью принять участие и поддержать вторые Всемирные игры кочевников. Хотя наши ковбои из штата Вайоминг и не вернулись домой чемпионами по кок-бору, я знаю, что они уехали с ощущением теплоты, гостеприимства и спортивного духа кыргызского народа, и что они очень хотят приехать снова.

Для меня, моего коллектива и для всей Америки большая честь праздновать 25 лет партнерства с Кыргызской Республикой. И сегодня мы с большой надеждой смотрим на последующие 25 лет и далее в будущее.

Спасибо, счастливых праздников всем!

Пусть Новый год принесет вам крепкое здоровье, счастье и благополучие, и пусть он станет годом постоянного прогресса для наших стран".