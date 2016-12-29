Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годом

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Источник:http://kabar.kg/politics/full/...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-400334-ru.html
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29 декабря 2016, 16:25 Комментарии
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