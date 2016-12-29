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Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободуЭкс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу

Центральные улицы Бишкека 31 декабря будут перекрыты – УПМ ГУВД

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400333-ru.html

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29 декабря 2016, 16:38       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Центральные улицы Бишкека 31 декабря будут перекрыты, сообщает пресс-служба в Управления патрульной милиции (УПМ) по ГУВД г.Бишкек
Как отмечается, 31 декабря проспект Чуй, а также улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты в районе центральной площади, 31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади "Ала-Тоо" будет проходить праздничное мероприятие для горожан.
В 20.00 там же начнется новогодний концерт, который завершится в полночь встречей Нового, 2017 года и салютом. Проспект Чуй на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова для проезда автотранспорта закроют с раннего утра - с 8.00. Улица Абдымомунова, на которой расположена Старая площадь, будет недоступна для автомобилистов на отрезке от улицы Раззакова до улицы Орозбекова.
"Улицу Киевскую перекроют от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Она будет открыта для проезда автобусов и троллейбусов, но для маршрутных такси проезд запретят, так как они могут создать заторы на дороге. Перекрытие улиц Абдымомунова и Киевской начнется в 17.00 и продлится до окончания праздничных мероприятий", - отметили в УПМ.

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