Сотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

29 декабря 2016, 16:13 Комментарии

В Интернете появилось видео, в котором сотрудник полиции оригинально подшутил над девушкой, подозреваемой в управлении авто в нетрезвом состоянии.

Действие на видео происходит в патрульном автомобиле. Сотрудник полиции просит девушку подуть в обыкновенный свисток вместо алкотестера, чтобы "проверить", пьяна она или нет. Девушка покорно соглашается и несколько раз пытается "сдать" тест, уверяя сотрудника полиции в том, что она абсолютно трезвая.



При этом полицейский пытается с серьезным видом снять со свистка "показания". "Вы ждете, пока покраснеет?" - интересуется девушка, пока мужчина внимательно осматривает свисток.

Место и время происходящего из ролика выяснить не удалось.