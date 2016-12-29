Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годомПосол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годомКубат Рахимов: Об итогах года как естьКубат Рахимов: Об итогах года как есть

Сотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42571_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400332-ru.html

Похожие новости

У "Мисс Кыргызстан — 2013" обнаружили рак, девушка просит о помощи

Впавшая в кому в Турции девушка оказалась гражданкой Кыргызстана

Омбудсмен: За 4 года более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей

В Кыргызстане сотрудника Налоговой службы обвиняют в вымогательстве

Евразийская техплатформа "Легкая промышленность" представила первые итоги сотрудничества

29 декабря 2016, 16:13       Комментарии

В Интернете появилось видео, в котором сотрудник полиции оригинально подшутил над девушкой, подозреваемой в управлении авто в нетрезвом состоянии.
Действие на видео происходит в патрульном автомобиле. Сотрудник полиции просит девушку подуть в обыкновенный свисток вместо алкотестера, чтобы "проверить", пьяна она или нет. Девушка покорно соглашается и несколько раз пытается "сдать" тест, уверяя сотрудника полиции в том, что она абсолютно трезвая.

При этом полицейский пытается с серьезным видом снять со свистка "показания". "Вы ждете, пока покраснеет?" - интересуется девушка, пока мужчина внимательно осматривает свисток.
Место и время происходящего из ролика выяснить не удалось.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум