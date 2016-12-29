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Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42573_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400331-ru.html

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29 декабря 2016, 16:30       Комментарии

Бывшего руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева выпустили из тюрьмы по системе условно-досрочного освобождения. Об этом ИА "24.kg" сообщили его родственники.
Представление об УДО направил в Первомайский районный суд Бишкека Госкомитет национальной безопасности.
В мае Бишкекский городской суд оставил в силе приговор первой инстанции - три года тюрьмы с конфискацией имущества Данияру Нарымбаеву и полтора года также с конфискацией Хаджимурату Коркмазову. Последний вышел на волю еще в начале июня. Ранее Первомайский районный суд города Бишкека признал обоих виновными по статье 166 УК КР "Мошенничество".
Напомним, экс-депутата парламента Хаджимурата Коркмазова задержали 15 июня 2015 года с поличным при получении взятки в $99,6 тысячи от дочери осужденного бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева - Назгуль. Якобы эти деньги предназначались главе президентского аппарата Данияру Нарымбаеву. 22 июля 2015 года последнего задержали.
Изначально обоим фигурантам дела инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями и коррупцию.

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