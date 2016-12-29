Дети со всех уголков страны смотрели с Атамбаевым новогоднее шоу

29 декабря 2016, 16:09 Комментарии

На традиционное новогоднее представление для детей, на котором присутствовал глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, были приглашены 1 100 ребятишек 8-14 лет со всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники и победители конкурсов, олимпиад, различных соревнований, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Президент сказал, что всегда волнуется, когда выступает перед детьми в канун Нового года и вспоминает свои детские годы.

"Наша страна смогла встать на устойчивый путь развития, потому что все делается ради детей, ради будущего. Для родителей нет ничего дороже детей", - сказал Атамбаев.

Он подчеркнул важность изучения иностранных языков.

"Вы обязательно посетите разные страны, когда вырастете, поэтому должны уже сейчас начинать изучать языки и знать их как можно больше. Нужно уважать все народы, знать все культуры. Чем больше народов, чем больше красок, тем прекраснее и разнообразнее наш мир. Никогда не теряйте надежду. Надо знать, что за мечту следует бороться. Если у вас есть мечта, нужно идти к ней, несмотря ни на что, и в итоге вы достигнете ее. Вера в чудо должна жить в каждом сердце, и надо стараться никогда не убивать эту веру", - посоветовал глава страны.

Президент поблагодарил все танцевальные коллективы, которые подготовили новогоднее представление, и поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья, счастья и успехов в учебе.