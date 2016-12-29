Милиционеры создадут все условия гражданам для комфортной и безопасной встречи Нового 2017 года – МВД КР

29 декабря 2016, 15:39 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными встрече Нового 2017 года, для надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности граждан МВД КР, уже сейчас предпринимаются меры по усилению мер защиты жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, обеспечению охраны особо важных, стратегических и охраняемых объектов жизнеобеспечения, жизнедеятельности, разрешительной системы. Так, милиционеры организуют встречи с администрациями увеселительных заведений, проводят разъяснительную работу по усилению безопасности граждан, тесному взаимодействию служб безопасности заведений с ОВД. С 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 года личный состав кыргызской милиции переводится на степень боевой готовности "Повышенная". Начиная с 29 декабря, будут проводиться разводы-инструктажи личного состава в обеспечивающего общественный порядок, так в республике задействовано свыше 7800 милиционеров в столице более 2600. Кроме того, привлекаются члены добровольных народных дружин.

"Мы искренне надеемся, что новый год будут радостными. Необходимо помнить, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь правилами поведения в общественных местах во время проведения Новогодних мероприятий, а также местах массового скопления людей", - отметили в МВД

Гражданам в местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается: иметь при себе огнестрельное, газовое, или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также - имитаторы и муляжи данных предметов, находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетах. Соблюдение данных правил гражданами позволит обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на должном уровне.

Как отметили в МВД, на сегодняшний день разработана детализированные планы, расчеты сил и средств личного состава, который обеспечит безопасность дорожного движения в праздничные дни, сопровождение детей и подростков, следующих на новогодние представления. "Будут выставлены посты Патрульной милиции в непосредственной близости к местам проведения мероприятий. В предновогодние и новогодние праздники организуется круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции, следственно-оперативных групп. Привлекаются общественные формирования правоохранительной направленности, добровольные народные дружины для оказания содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении.