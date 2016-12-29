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Версии крушения Ту-154 сократились вдвое. Теракт исключен

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400325-ru.html

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У следствия появилась новая версия крушения Ту-154 в Сочи

Появилась новая версия крушения Ту-154

29 декабря 2016, 15:52       Комментарии

"Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Их число сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", - заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, сообщил ТАСС.
Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров и фрагментах самолета не обнаружено, сообщил он. И еще раз подтвердил, что версия теракта исключена.
У следствия появилась новая версия крушения Ту-154 в Сочи Подробнее
Комиссия рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, сообщил генерал-лейтенант Байнетов. "В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий, при наличии материалов объективного контроля вещественных доказательств, как правило, работа проходит в течение месяца", - сказал он.
В Сочи завершились основные спасательные работы на месте катастрофы военного Ту-154, произошедшей в минувшее воскресенье. На поверхность извлечены все имеющие значение для расследования обстоятельств ЧП обломки самолета и бортовые самописцы. Из моря подняты тела 19 человек и более 200 фрагментов тел погибших.
<ul> <li>На борту летевшего в Сирию воздушного судна находились 92 человека. Среди них музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза. Все они погибли.</li> </ul>

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