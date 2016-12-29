ОАО "МАМ" обслужило своего 3-х миллионного пассажира

29 декабря 2016, 16:06 Комментарии

В канун Нового года, 29 декабря, открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" обслужило своего трехмиллионного пассажира.

Счастливицей стала кыргызстанка Медина Кенжебаева, вылетавшая рейсом по направлению Бишкек - Стамбул. Трехмиллионного пассажира поздравили представители ОАО "МАМ" с наступающим Новым годом и подарили памятные подарки.

Также представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии" подарил ей бесплатный билет бизнес-класса по направлению Бишкек - Стамбул - Бишкек. Компания Pack&Fly подарила сертификат на 10-разовую упаковку багажа. VIP-зал предоставил сертификат на бесплатное обслуживание в зале комфортного пребывания.

Своими впечатлениями поделилась Медина Кенжебаева. "Я очень удивлена и рада, что это произошло со мной именно в канун Нового года. Хочу выразить всем благодарность и пожелать чистого неба, чтобы самолеты летали всегда и чтобы в аэропортах все было хорошо", - сказала она. Медина - мать двоих детей. "Я часто летаю за границу и сейчас направляюсь в Баку через Стамбул. Буду там работать, а дети мои остаются с мужем", - добавила она.