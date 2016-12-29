Минтранс ответил депутату по поводу пробок на перевале Тёо-Ашуу: Привлечена дополнительная техника для расчистки дороги

29 декабря 2016, 15:44 Комментарии

Несмотря на снегопад, проезд на перевале Тёо-Ашуу открыт, проводятся очистительные и противогололедные работы. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог. По ее данным, дополнительно к имеющейся технике ДЭП №9 с ПЛУАД-1 привлечены 2 автогрейдера и 3 автопогрузчика для расчистки дороги от снега на перевале Тео-Ашуу.

Ранее депутат Тынчтыкбек Конушбаев ("Кыргызстан") возмутился, что вопрос с многокилометровыми пробками на перевале Тёо-Ашуу не решается. На заседании парламента 29 декабря он сказал, что побывал в Суусамыре и застрял в многокилометровой пробке на Тёо-Ашуу. По словам депутата, пробка образуется из-за того, что снег вовремя не убирается, в стране недостаточно техники.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, с декабря из-за снегопадов была тяжелая обстановка на перевалах Тёо-Ашуу и Ала-Бель, где периодически перекрывали движение для большегрузных автомашин. На некоторых участках большегрузные одноосные полуприцепы и фуры не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, тем самым создают пробки.

"Все это создает искусственные пробки, не дающие дорожным строительным механизмам своевременно и полноценно расчищать дорожное полотно и дать проезд автотранспортным средством. Со стороны ДЭП-9 Минтрансдора задействована вся имеющееся техника, кроме этого, дополнительно привлечена спецтехника с ПЛУАД-1 2 автогрейдера, 2 автопогрузчика и 1 частный автопогрузчик. Вся техника сосредоточена на перевальном участке", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Также по автодороге Торкент-Толук производится очистка от снежного заноса и сугроба, куда задействованы техники ДЭП№23 3 бульдозера и 1 автомашина Урал, проезд здесь осуществляется бесперебойно.

По автодороге Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (93-120 км) толщина снега достигала до 60 см.

С началом снегопада начались и работы по очистке проезжей части. На нижеследующих участках для очистки проезжей части задействованы следующие дорожные техники:

- на участке 118-120 км работает погрузчик XG 955;

- на 102-115 км - 2 бульдозера ДТ-75 и Q-230;

- на 86 км - погрузчик CAT-966;

- на 74-86 км - погрузчик Хитачи;

- на 63 км - погрузчик ДТ-75

Лавины сошли местами на 76, 83, 87, 88 и 100-110 км автодороги Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу. Высота сошедших лавин достигала 2 метров. 28 декабря дорога была очищена с 47 до 126 км. На 75 км дороги расчищена лавина объемом 4 тыс. кубометров.