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С 1 января 2017 года кыргызстанцы получат доступ к медицинскому страхованию в России

Источник:
http://knews.kg/2016/12/s-1-ya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400320-ru.html

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29 декабря 2016, 15:38       Комментарии

С 1 января 2017 года в Российской Федерации трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом говорится на сайте ЕЭК.
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.
"С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами", – резюмировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

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