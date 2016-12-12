В Бишкеке состоялась президентская новогодняя елка для детей

29 декабря 2016, 15:49 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в новогоднем представлении для детей, прошедшем в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

По данным отдела информационной политики, на мероприятие были приглашены 1100 детей школьного возраста из всех регионов страны, среди которых отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В своем выступлении Алмазбек Атамбаев отметил, что всегда волнуется, когда выступает перед детьми в канун Нового года, вспоминает свои детские годы.

Касаясь новогоднего представления, позволившего зрителям "попутешествовать" в разные страны, глава государства подчеркнул важность изучения иностранных языков.

"Вы обязательно посетите эти страны, когда вырастите. Поэтому вы должны уже сейчас начинать изучать языки, и знать как можно больше языков. Никогда не теряйте свою надежду. Надо знать, что за мечту надо бороться. Если у вас есть мечта, нужно идти к ней, несмотря ни на что, и в итоге вы достигните ее", — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент отметил, что вчера своим Указом наградил трех граждан медалями "Данк". По окончанию новогоднего спектакля Алмазбек Атамбаев поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, счастья и успехов в учебе. По окончанию мероприятия детям были вручены подарки.

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