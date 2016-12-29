Данияра Нарымбаева освободили условно-досрочно

29 декабря 2016, 15:31 Комментарии

Сегодня, 29 декабря, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел условно-досрочное освобождение экс-руководителя Аппарата президента Данияра Нарымбаева.

Начальник СИЗО ГКНБ ходатайствовал об освобождении осужденного бывшего чиновника. В итоге председательствующий судья Эмиль Кайыпов удовлетворил данное ходатайство. Согласно решению судьи Нарымбаева выпустили из зала суда.

Напомним, что экс-руководитель Аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший парламентарий Хаджимурат Коркмазов обвиняются в вымогательстве взятки у дочери экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева Назгуль за принятие законного решения по делу о конфискации имущества ее отца. Нарымбаев был приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Проходящий по данному делу как соучастник Коркмазов осужден на 1,5 года лишения свободы с конфискацией имущества. Оба они должны отбывать срок заключения в колонии усиленного режима. Однако все это время бывший высокопоставленный чиновник содержался в СИЗО ГКНБ.