Пограничники поздравили пожилых с Новым годом

29 декабря 2016, 15:35 Комментарии

Ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы поздравил с наступающим Новым годом Бишкекское городское снитарно-стационарное управление общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями (ЛОВЗ). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Как уточняется, для постояльцев Дома престарелых и ЛОВЗ был организован праздничный концерт, в котором также приняла участие и танцевальная группа "Таажы".

"Ведущими мероприятия выступили Дед Мороз и Снегурочка. Зрителям представили новогоднюю концертную программу, в которую вошли патриотические композиции, песни, посвященные родителям, а также национальные танцы", - проинформировали в погранслужбе.

В ведомстве отметили, что пограничники постоянно оказывают поддержку пожилым и людям с ограниченными возможностями. Во всех регионах страны стражи границы организовали бесплатные медицинские консультации для пожилых людей, а также сбор и передачу вещей для детей –воспитанников интернатов.