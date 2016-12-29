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Пограничники поздравили пожилых с Новым годом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352900_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400317-ru.html

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил детей с новым годом

29 декабря 2016, 15:35       Комментарии

Ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы поздравил с наступающим Новым годом Бишкекское городское снитарно-стационарное управление общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями (ЛОВЗ). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
Как уточняется, для постояльцев Дома престарелых и ЛОВЗ был организован праздничный концерт, в котором также приняла участие и танцевальная группа "Таажы".
"Ведущими мероприятия выступили Дед Мороз и Снегурочка. Зрителям представили новогоднюю концертную программу, в которую вошли патриотические композиции, песни, посвященные родителям, а также национальные танцы", - проинформировали в погранслужбе.
В ведомстве отметили, что пограничники постоянно оказывают поддержку пожилым и людям с ограниченными возможностями. Во всех регионах страны стражи границы организовали бесплатные медицинские консультации для пожилых людей, а также сбор и передачу вещей для детей –воспитанников интернатов.

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