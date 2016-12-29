С ними лучше не шутить! Что обсуждали кыргызстанцы в соцсетях в 2016 году

29 декабря 2016, 15:45 Комментарии

Социальные сети в Кыргызстане развиваются динамично, и теперь это не только сервис для виртуального общения пользователей, но и площадка для манипуляции общественным мнением и конфликтом. За постами публичных персон следят тысячи других пользователей, и зачастую именно пользователи соцсетей определяют ход скандала. В некоторых случаях эти скандалы даже заканчиваются увольнением чиновников или изменением их планов.

"ВБ" решил вспомнить скандалы, инициированные пользователями соцсетей в уходящем году.

Мальчик на картоне

История невинно спящего на земле на пыльном картоне трехлетнего Исхака имела эффект взорвавшейся бомбы в соцсетях.

В один из сентябрьских дней 35-летняя Зульфия Усенова пришла на подработку на рынок в Кара-Суу. Ей не с кем было оставить своих младших детей и одного из них - трехлетнего Исхака - она уложила спать на пыльный картон прямо на земле. В этот момент женщина даже не представляла, как изменится их жизнь после этого.

Кто-то выложил в социальные сети фото спящего малыша, после чего были тысячи гневных, осуждающих и жалостливых комментариев, десятки звонков и бюрократических перетрясок.

Общественный резонанс не смог проигнорировать и Аппарат президента, и вскоре по поручению Атамбаева социальные органы занялись семьей..

Зульфие сделали паспорт, которого у нее никогда не было, на время сняли жилье, определили детей в школу и садик. Но история на этом не закончилась. В ноябре она получила новую трехкомнатную квартиру от президента.

После этого другая одинокая мать - Мария Небога через социальные сети обратилась к главе государства с просьбой равного и справедливого отношения и к другим нуждающимся. Обращение было таким же резонансным. Квартиру или материальную помощь женщина не получила, но смогла обратить внимание госорганов на проблемы социальной помощи инвалидам.

Неудавшиеся закупки

Общественность Кыргызстана внимательно следит за тендерами госорганов, поэтому прекрасно знает, в чем нуждаются работники ведомств и какие излишества они себе могут позволить. И в уходящем году пользователи соцсетей инициировали несколько флешмобов против затрат чиновников. Пользователи критиковали излишества в закупках госорганов, и после общественного давления некоторые конкурсы отменялись.

Кайран элим, кайда баратбыз!

В конце июня в течение одной недели на крупнейших рекламных площадях столицы появились баннеры, на которых были размещены две фотографии - женщин в национальной кыргызской одежде и женщин в парандже. Под ними было написано: "Кайран элим, кайда баратабыз?" ("Куда мы идем?").

И никто бы не обратил на них внимания, если бы теолог Кадыр Маликов не написал критикующий пост в Facebook о том, что некорректное сравнение двух разных культур может спровоцировать религиозный конфликт. Скандальный пост позже удалили, но скандал набирал обороты.

Об этом написали все СМИ, а чиновники мэрии оказались не в курсе скандальных баннеров. Лишь к концу дня выяснилось, что они были частью социальной рекламы против насаждения кыргызстанцам чужих ценностей. И президент Алмазбек Атамбаев лично поддержал такую инициативу.

Казалось, что история забыта, но в конце июня в центре Бишкека появился "ответный" баннер, почти в точности повторяющий стиль первых. На нем были изображены девушки в кыргызской национальной одежде и в современном образе. В социальных сетях это вызвало дискуссию и негативные отзывы. На следующий день баннер демонтировали.

Помощник как слуга

В некоторых случаях социальные сети критиковали неподобающее для госслужащих поведение. Например, в июне активные пользователи начали акцию-пародию на "бай-манапское" поведение чиновников, которые заставляют подчиненных держать над ними зонт. К пользователям присоединились также журналисты интернет-изданий. Участники пародии выставляли свои фотографии с хэштегом ‪#‎umbrellachallengeKG‬.

Общественное порицание, возможно, подействовало и чиновники стали более самостоятельными, а их помощники менее услужливыми или же и те и другие стали более осторожными на публике. По крайней мере после этого случая "байманапских" привычек чиновников в соцсетях не замечали.

Нарисуйте нормальные деньги

В декабре Нацбанк представил модифицированный дизайн кыргызского сома, который в соцсетях сразу же раскритиковали, а в Facebook начался флешмоб с хэштегом #НарисуйтеНормальныеДеньги.

Некоторые пользователи сочли, что разработчики "изуродовали" лицо поэта Алыкула Осмонова на модифицированных купюрах. В знак протеста дизайнер Николай Тарасенко предложил создавать коллажи сома со своим собственным изображением, исказив портрет в фотошопе.

Критику и насмешки Нацбанк выдержал. Там заявили, что на модифицированной банкноте номиналом 200 сомов портрет Алыкула Осмонова вовсе не "изуродован", а наоборот, стал более четким и выразительным. Дизайн не будет изменен и в скором времени в обращении появятся новые 200 сомов.

"Чучук-гейт"

Британец Майкл Макфит достаточно долго проработал в Кыргызстане, но в особенностях национальной кухни и тонкостях кыргызского юмора так и не разобрался. Поэтому когда в январе этого года он публиковал пост в Facebook, в котором шутливо сравнивал чучук с конским пенисом, он и не подозревал, что станет самым знаменитым иностранцем в Кыргызстане: его пост будут обсуждать на уровне кыргызско-британских отношений, тысячи разгневанных пользователей соцсетей потребуют его депортации, на предприятии, где он работает, начнется забастовка оскорбленных сотрудников, а СМИ назовут его историю "чучук-гейтом".

Тогда в рейтинге цитируемости в зарубежных изданиях Кыргызстан поднялся на верхние строчки благодаря публикациям об этом инциденте. О "чучук-гейте" написали ведущие британские ресурсы Guardian, Daily mail, BBC, Telegraph, Independent, Huffington post и ряд других СМИ.

После этого российский пранкер Евгений Вольнов подхватил тему о "чучук-гейте" и разыграл бишкекских милиционеров и рестораторов.

Пианино под арестом

16 мая в Бишкеке произошел самый громкий арест года. С подозрением на террористическую угрозу в Свердловское УВД доставили уличное пианино, как бы абсурдно это ни звучало.

Как выяснилось позже, молодежное крыло партии "Ата Мекен" вдохновилось примером необычных подарков жителям европейских городов и решило удивить бишкекчан. Выкрашенное в красный цвет и разрисованное пианино установили возле Главпочтамта в субботу. По задумке атамекеновцев, в понедельник горожане должны были быть приятно удивлены от подарка.

Но реакция последовала совершенно обратная. После звонка горожан в "102" о подозрительном пианино наряд милиции, среди которых были кинологи и саперы, срочно выехал на место. Прибывшие специалисты проверили инструмент на безопасность - ожидаемой взрывчатки или бомбы там не оказалось. Инструмент не издавал ничего подозрительного, кроме музыкальных звуков, а при задержании и вовсе не оказывал сопротивления правоохранительным органам.

Свои действия милиция объясняет тем, что инструмент вызвал подозрения горожан и был установлен без соответствующих документов. Для протокола сотрудники все же доставили инструмент в УВД Свердловского района. История получила продолжение в соцсетях.

Под пытками выбивают признательные показания, начальник РОВД тыкает в меня пальцами ...

- I_AM_Piano (@piano_kg) 16 мая 2016 г.

По цитируемости события арест пианино превзошел все громкие аресты политиков, чиновников и членов ОПГ в республике. Об этом написали все ведущие информационные агентства России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. В Twitter появился официальный аккаунт злополучного пианино под ником I_AM_Piano.

Гардеробщица "Белого дома"

На днях произошел еще один виртуальный скандал. На этот раз из-за неудачного поста гендиректора КТРК Илима Карыпбекова простая гардеробщица в здании "Белого дома" чуть не лишилась своей работы.

Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter и Facebook написал пост, что гардеробщица в рабочее время отошла от своего места. После этого поста вышестоящее начальство отчитало женщину и грозилось увольнением. В социальных сетях новость об этом вызвала большой резонанс, многие просили не увольнять женщину, которая работает за маленькую зарплату. После этого руководство сообщило, что женщину увольнять никто не собирался, а сам Карыпбеков написал второй пост, в котором он извинялся перед женщиной. Таким образом, пользователи социальных сетей отстояли гардеробщицу "Белого дома".