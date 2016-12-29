Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялась президентская новогодняя елка для детейВ Бишкеке состоялась президентская новогодняя елка для детейНекоторые улицы Бишкека 31 декабря будут закрыты для автомобильного движенияНекоторые улицы Бишкека 31 декабря будут закрыты для автомобильного движения

Афины впервые за долгое время засыпало снегом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352905_af...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400315-ru.html

Похожие новости

Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

Член ЦИК после Нового года останется без отопления за долги

Погода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снег

С 2010 года 82 милиционера погибли при исполнении долга

Впервые в бассейне "Дельфин" прошел турнир на кубок мэра

29 декабря 2016, 15:47       Комментарии

На греческую столицу обрушился неожиданный снегопад. Высота снежного покрова составила три-четыре сантиметра, сообщает Росбалт.
Good morning from white Athens! pic.twitter.com/Lmt8YXtReU
- .Passivistas.com (@passivistas) 29 декабря 2016 г.
Снег - крайне редкое явление в Афинах: он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.
В результате возникли перебои в работе общественного транспорта и движении паромов. Аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены рейсов не было. При этом на сайте аэропорта разместили предупреждение об ухудшении погоды и просьбу к пассажирам уточнять расписание.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум