Афины впервые за долгое время засыпало снегом

29 декабря 2016, 15:47 Комментарии

На греческую столицу обрушился неожиданный снегопад. Высота снежного покрова составила три-четыре сантиметра, сообщает Росбалт.

Good morning from white Athens! pic.twitter.com/Lmt8YXtReU

- .Passivistas.com (@passivistas) 29 декабря 2016 г.

Снег - крайне редкое явление в Афинах: он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов страны.

В результате возникли перебои в работе общественного транспорта и движении паромов. Аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса работает в обычном режиме, отмены рейсов не было. При этом на сайте аэропорта разместили предупреждение об ухудшении погоды и просьбу к пассажирам уточнять расписание.