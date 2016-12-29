Как туризму в КР вставляют палки в колеса: актуальное интервью о наболевшем

29 декабря 2016, 15:29 Комментарии

Директор департамента признался, что в новой должности освоился не сразу: нельзя быстро стать экспертом по туризму, если по образованию ты экономист. Но сейчас он уже вошел в колею: работает над строительством аквапарка на Иссык-Куле, обсуждает возведение пятизвездочных отелей в Бишкеке и решает проблему нехватки общественных туалетов.

- Недавно Департамент туризма объявил, что запущен новый информационно-туристический сайт, доступный на шести языках. Все бы хорошо, но у СМИ и общественности появилось много вопросов к разработчикам и руководителям проекта. Например, некоторые фото сделаны явно не в нашей стране, и вообще сайт какой-то не "вау"... Что скажете по этому поводу?

- Я не знал, что разработчики использовали снимки, сделанные не в Кыргызстане. Когда мы создавали сайт, подбор фотографий оказался самой большой проблемой. Но мы обратились за помощью к многим фотографам, хотели показать как можно больше. Всего использовано свыше 1 500 снимков, и если на двух-трех из них изображены не кыргызстанские горы или лошади, это не значит, что можно назвать плохим весь сайт. Надо понимать, что это стартовый проект, мы готовы дорабатывать его с учетом замечаний.

Главное, что вообще появился сайт с очень удобным интерфейсом и дизайном, где на шести языках рассказывается о направлениях туризма в нашей стране. Важно, что мы нашли спонсоров (государство не выделило на разработку ни сома), что собрали команду, которая смогла реализовать концепцию всего за четыре месяца.

- Сколько республика заработала в этом туристическом сезоне и сколько человек здесь отдохнули?

- Если считать по итогам девяти месяцев, то пока мы в минусе. В прошлом году Кыргызстан посетило больше 3 миллионов иностранных туристов, а в нынешнем - 2 миллиона 832 тысячи.

Вспомните погоду в начале лета - сплошные дожди. Естественно, это влияло на выбор туров отдыхающими. Но, возможно, статистика изменится после того, как мы подсчитаем число туристов, посетивших ВИК-2016.

- А себя вы причисляете к активным туристам?

- Да, но соответствовать этому статусу могу не всегда - не хватает времени. Когда мне все-таки удается выбраться на природу, она меня вдохновляет. Например, совсем недавно я побывал в базовом лагере у Хан-Тенгри и даже поднялся до "стопы"... Много международных поездок совершаю по работе, посетил уже около 20 стран.

- Расскажите о человеке, который возглавляет Департамент туризма и "рекламирует" нашу страну на мировом рынке.

- Я окончил сельскую школу, потом получил экономическое образование. До работы в департаменте занимался привлечением инвестиций на "застойные" объекты. В 2014 году меня пригласили поработать заместителем главы секретариата Всемирных игр кочевников. Проект поглотил меня полностью... В 2016-м я стал его руководителем, но проработал в должности всего месяц - предложили возглавить Департамент туризма.

- Когда вы узнали, что займете этот пост, какую проблему захотели решить в первую очередь?

- Конечно, проблему нехватки общественных туалетов. Это волнует всех - от рабочих на стройке до министров. На сегодня вопрос решен частично, также мы внедряем систему придорожных кемпингов. Каждый домик будет занимать 30-50 "соток" земли, в нем расположатся мини-гостиница с уборной, небольшой отдел по продаже ремесленных изделий, магазин с продуктами первой необходимости, возможно, еще кофейня и информационный туристический центр.

Такие придорожные пункты планируется возвести там, где чаще всего бывают и просто проезжают туристы, не только вдоль трассы Бишкек - Иссык-Куль. Строить мини-гостиницы и управлять ими будут заинтересованные представители турбизнеса. Мы как государственный орган обозначим схему строительства, стандарты управления, необходимый уровень сервиса и предоставим самые льготные условия для реализации задумки.

- Пойдут ли на это инвесторы?

- Почему нет? Мы уже работаем над несколькими проектами - строительством аквапарка на Иссык-Куле и сетевых пятизвездочных отелей в Бишкеке. Всеми силами пытаемся пробудить заинтересованность во вложении средств в туристический бизнес как у отечественных инвесторов, так и у иностранных. Но среди последних желающих что-то строить в Кыргызстане пока нет.

- Давайте поговорим о первых Играх кочевников. Как вам, организаторам, тогда удалось справиться с общественным давлением? Пользователи соцсетей, например, узнав о размере бюджета, выделенного на игры, писали, что в этих деньгах очень нуждаются образование и медицина...

- Мы просто задались вопросом: если не проводить Всемирные игры кочевников, будут ли деньги направлены на что-то другое? Будут ли они потрачены эффективно? Ответ не заставил себя долго ждать, и было принято историческое решение. Мы понимали, что эти игры не только дадут хороший толчок развитию туризма и улучшат имидж государства, но и объединят страну.

Так и случилось. На первых играх мы наблюдали не только грандиозное для Кыргызстана мероприятие, но и единение регионов. Исчезли барьеры между жителями Оша, Таласа, Иссык-Куля...

- Какие трудности возникли в процессе организации первых ВИК?

- Главной проблемой стал приезд участников из областей. Люди не хотели ехать на Иссык-Куль из-за одного события, да еще и с 200-килограммовыми юртами. Не понимали, зачем это надо. Но спросите их теперь, примут ли они еще раз участие в ВИК. Уверен, они с удовольствием согласятся.

В 2014 году очень не хватало туалетов и мостов через горные реки, но в 2016-м этногородок, как и ипподром, усовершенствовали.

- У нас почти все культурные мероприятия проводятся на Иссык-Куле. Когда власти разнообразят географию событий?

- Чтобы организовать что-то масштабное, необходима соответствующая инфраструктура, те же гостиницы. Нигде, кроме Иссык-Кульской области, мы не смогли бы разместить столько участников и зрителей ВИК. Чтобы активизировать другие регионы, потребуются годы...

- Но вы наверняка думали над тем, какую область можно развивать следующей?

- Я бы занялся Нарыном и начал со строительства этногородков. Почему? Активность данного региона сейчас возрастает, туристы очень заинтересованы в его посещении. В последнее время там появилось много гостиниц, есть пастбища, где можно круглый год ставить юрты.

- Недавно мы расспрашивали иностранцев, с чем у них прежде всего ассоциируется Кыргызстан. Оказалось, что у большинства - с горными озерами и чистым воздухом. Насколько это соответствует реальности?

- Знаете, я много где побывал и каждый раз, выходя из аэропорта "Манас", убеждаюсь, что у нас действительно самый чистый воздух...

- Мне кажется, когда выходишь из "Манаса", понимаешь, что у нас самые назойливые таксисты...

- Если без шуток, у нас действительно все чище. Недавно я был в Башкортостане, и президент республики Рустэм Хамитов сказал, что в Кыргызстане прекрасный урюк. Он так и заявил публике: "Езжайте в Кыргызстан - там лучшая урюкотерапия".

- А что бы вы хотели перенять у тех стран, где вам понравилось больше всего?

- У Грузии я бы, конечно, "взял" национальный колорит. Там всюду царит атмосфера старины и самобытности. В местных ресторанчиках рекой льется вино, звучат музыка и песни. Там жизнь бьет ключом, и туда хочется возвращаться.

У Азербайджана я бы перенял опыт сохранения исторического облика городов. Старый Баку просто потрясающе сохранился! Нам вот необходимо сохранить колорит Ошского базара, поэтому я против того, чтобы там строили современные здания. Рынок вообще нужно окружить забором и сделать этаким старинным городом. Это ведь и привлекает туристов.

У Турции, безусловно, стоит перенять уровень сервиса. Турки обладают уникальной способностью совмещать что-то историческое с современными новшествами.

- К слову о нашем сервисе: как думаете, перестанем мы когда-нибудь жить по принципу "поймай туриста и вытяни из него как можно больше денег"?

- Очень на это надеюсь. Раньше ведь такого не было... Гостеприимство у наших людей в крови: незнакомца всегда приглашали в юрту, поили кумысом, кормили, и все от чистого сердца. А потом туристы в знак благодарности начали платить, и народ понял, что может хорошо заработать...

- Как часто вам удается пообщаться с представителями гостиничного бизнеса? На что они жалуются?

- Достаточно часто. В Бишкеке, например, владельцы гостиниц жалуются, что стало слишком много конкурентов, из-за этого приходится снижать цены. Те, кто в Джалал-Абаде и Оше, требуют увеличить туристический поток. Да, у них есть клиенты, но они хотят расширяться, улучшать сервис и ждут, когда государство обеспечит им стабильное "поступление" туристов.

- Дайте соотечественникам совет. Что в первую очередь должен осознавать человек, который решил заняться туристическим бизнесом?

- Главное - помнить, что не стоит слепо идти за тенденциями и полагаться на опыт соседа. Проанализируйте рынок, узнайте, чего хотят туристы, на что есть спрос, сколько человек приехало в этом году в Кыргызстан и где они были чаще всего. А если вы уже открыли свой бизнес, но клиентов нет, выясните, в чем проблема.

- Наверняка вы не раз "презентовали" республику во время международных поездок. Скажите, почему люди не хотят к нам ехать?

- Их волнует безопасность. Большинство негативных комментариев основаны на случаях, когда туристов в Кыргызстане избивали, обманывали и обворовывали. Многие говорят о плохой работе милиции и не всегда адекватном поведении местных жителей. Этот имидж страны сформировался не только из-за революций, но и по причине неготовности общества встречать каждого иностранного туриста как самого желанного гостя.

- Недавно иностранцев пугали регистрацией, прям в начале зимнего туристического сезона!

- Это решение депутатов Жогорку Кенеша вызвало большой резонанс в обществе, потому что авторы законодательных поправок неверно объяснили их суть. Они не обратили внимание общественности на восьмую статью закона, где указывалось, что после принятия поправок будет определен перечень стран, граждан которых эти изменения не коснутся.

Надо признать, я сам был в шоке от внезапно принятого решения, не согласованного с нами (Департаментом туризма. - Ред.) и не вынесенного на общественное обсуждение.

Но все прояснилось - правительство определило 92 страны, гражданам которых не нужно проходить регистрацию в случае пребывания в Кыргызстане до 30 дней. Сохранились и прежние условия для стран, с которыми подписано двустороннее соглашение о безвизовом режиме. В перечень государств, подданные которых обязаны проходить регистрацию в течение пяти дней, вошли только те, где существует угроза терактов.

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