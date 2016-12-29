Прогноз погоды на Новый год: 30 декабря будут дожди

29 декабря 2016, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. 31 декабря и 1 января в Кыргызстане не ожидается осадков, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан инженер-синоптик Кыргызгидромета Елена Зубарева.

По ее данным, снег в стране выпадет только 30 декабря.

30 января ночью на большей части территории республики ожидаются дождь и снег. В предгорных районах снег. Днем небольшой снег ожидается в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях, по остальной территории республики без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. На территории озера Иссык-Куль 15-20 метров.

В Бишкеке 30 декабря ночью временами снег, днем без осадков. Температура воздуха в столице ночью -4...-6 градусов, днем +3...+5.

"31 декабря и 1 января в стране без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 31 декабря в Бишкеке ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5. В Оше ночью -1...-3, днем +4...+6 градусов", - рассказала Зубарева.

1 января в столице температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +5...+7. В Оше ночью 0...-2 градуса, днем +4...+6.

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