Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

29 декабря 2016, 15:53 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В пятницу впервые соберутся депутаты нового, 27-го созыва Бишкекского горкенеша, сообщает пресс-служба парламента столицы.

В понедельник Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в БГК.

11 декабря прошли выборы в столичный горкенеш.

"30 декабря 2016 года состоится первая сессия 27-го созыва Бишкекского городского кенеша", - говорится в сообщении.

11 декабря прошли выборы в столичный парламент. На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.

Распределение мест:

<ul> <li>СДПК - 13 мандатов;</li> <li>"Республика - Ата-Журт"- 12;</li> <li>"Онугуу - Прогресс" - 8; </li> <li> "Мекеним Кыргызстан" - 7; </li> <li> "Кыргызстан" - 5 мандатов.</li> </ul>

Сколько денег потратили партии за место в БГК читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>