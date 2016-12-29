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Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400312-ru.html

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29 декабря 2016, 15:53       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В пятницу впервые соберутся депутаты нового, 27-го созыва Бишкекского горкенеша, сообщает пресс-служба парламента столицы.
В понедельник Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в БГК.
11 декабря прошли выборы в столичный горкенеш.
"30 декабря 2016 года состоится первая сессия 27-го созыва Бишкекского городского кенеша", - говорится в сообщении.
11 декабря прошли выборы в столичный парламент. На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.
Распределение мест:
<ul> <li>СДПК - 13 мандатов;</li> <li>"Республика - Ата-Журт"- 12;</li> <li>"Онугуу - Прогресс" - 8; </li> <li> "Мекеним Кыргызстан" - 7; </li> <li> "Кыргызстан" - 5 мандатов.</li> </ul>
Сколько денег потратили партии за место в БГК читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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