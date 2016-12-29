Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В здании бомба! Охрана торговых центров, ЦОН и вуза в Бишкеке не среагировала на условного террористаВ здании бомба! Охрана торговых центров, ЦОН и вуза в Бишкеке не среагировала на условного террористаВ новогоднюю ночь по Кыргызстану осадков не ожидаетсяВ новогоднюю ночь по Кыргызстану осадков не ожидается

У "Мисс Кыргызстан — 2013" обнаружили рак, девушка просит о помощи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/u-miss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400309-ru.html

Похожие новости

Экс-глава аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев вышел на свободу

Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годом

Посол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом

Сотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

С ними лучше не шутить! Что обсуждали кыргызстанцы в соцсетях в 2016 году

29 декабря 2016, 15:05       Комментарии

У Жибек Нукеевой получившей звание "Мисс Кыргызстан – 2013" обнаружен рак – хондросаркома тазобедренной кости третей степени. В социальных сетях пользователи активно распространяют сообщение об этом, с призывом помочь молодой девушке.
"Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырехмесячного малыша Имана. Я пишу это письмо с просьбой о помощи. Рождество и новый год время надежды, мечтаний и чудес. Моя история коротка, время играет не в мою пользу. Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача будучи на 7 месяце беременности превратился в кошмар. Мне поставили диагноз хондросаркома тазобедренной кости третей степени. Нетипичный рак для 21-летней девушки, который агрессивно увеличивался. Я не верила тому, что происходит со мной. Врачи порекомендовали провести незамедлительно кесарево сечение как можно скорее", — пишет Жибек.
После того как врачи сделали кесарево сечение, ребенка забрали в реанимации, он родился очень слабым. Мать с сыном различили на два месяца.
"Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночки и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Сказать, что эти два месяца были сложными ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом. При каждой встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться несмотря ни на что. Никами словами не описать как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли что я его оставлю, что он останется без своей мамочки", — делится своими переживаниями девушка.
Жибек прошла два курса химиотерапии, но опухоль продолжает расти. В надежде, что за границей есть возможность вылечиться, родственники отправили ее в Турцию в онкологическую больницу. Однако турецкие врачи заявили, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя.
"Единственным для меня вариантом остается прохождение протонной терапии. К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант — Центр протонной терапии в Праге. Стоимость терапии составит 80 тысяч евро. Даже не смотря на то, что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок. В связи, с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом Иманом настолько дольше насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется", — поделилась Жибек Нукеева.
Реквизиты для перечисления:
— Начисление по Кыргызстану с платежных терминалов ЭЛСОМ на номер: 0559182383
— Начисление с Казахстана с платежных терминалов QIWI на номер: +996559182383
— Начисление с любой точки мира через VISA, QIWI, WALLET на номер: +996559182383
"Вне зависимости от размера вашей помощи, я благодарна Вам. С Рождеством и с Новым годом Вас! Пусть все дети, где бы они не находились в это Рождество были со своими мамами укутанные их любовью и заботой!", — добавила Мисс Кыргызстана.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум