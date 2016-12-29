У "Мисс Кыргызстан — 2013" обнаружили рак, девушка просит о помощи

29 декабря 2016, 15:05 Комментарии

У Жибек Нукеевой получившей звание "Мисс Кыргызстан – 2013" обнаружен рак – хондросаркома тазобедренной кости третей степени. В социальных сетях пользователи активно распространяют сообщение об этом, с призывом помочь молодой девушке.

"Меня зовут Жибек. Мне 21 год. Я мама чудесного четырехмесячного малыша Имана. Я пишу это письмо с просьбой о помощи. Рождество и новый год время надежды, мечтаний и чудес. Моя история коротка, время играет не в мою пользу. Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача будучи на 7 месяце беременности превратился в кошмар. Мне поставили диагноз хондросаркома тазобедренной кости третей степени. Нетипичный рак для 21-летней девушки, который агрессивно увеличивался. Я не верила тому, что происходит со мной. Врачи порекомендовали провести незамедлительно кесарево сечение как можно скорее", — пишет Жибек.

После того как врачи сделали кесарево сечение, ребенка забрали в реанимации, он родился очень слабым. Мать с сыном различили на два месяца.

"Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда я увидела своего сыночки и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Сказать, что эти два месяца были сложными ничего не сказать: больница, химиотерапия, перепады настроения, не очень утешительные прогнозы врачей, увеличение рака, но я каждый раз ждала встречу с Иманом. При каждой встрече он зажигает во мне надежду, дает мне силы и стимул бороться несмотря ни на что. Никами словами не описать как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли что я его оставлю, что он останется без своей мамочки", — делится своими переживаниями девушка.

Жибек прошла два курса химиотерапии, но опухоль продолжает расти. В надежде, что за границей есть возможность вылечиться, родственники отправили ее в Турцию в онкологическую больницу. Однако турецкие врачи заявили, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя.

"Единственным для меня вариантом остается прохождение протонной терапии. К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант — Центр протонной терапии в Праге. Стоимость терапии составит 80 тысяч евро. Даже не смотря на то, что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок. В связи, с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом Иманом настолько дольше насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется", — поделилась Жибек Нукеева.

Реквизиты для перечисления:

— Начисление по Кыргызстану с платежных терминалов ЭЛСОМ на номер: 0559182383

— Начисление с Казахстана с платежных терминалов QIWI на номер: +996559182383

— Начисление с любой точки мира через VISA, QIWI, WALLET на номер: +996559182383

"Вне зависимости от размера вашей помощи, я благодарна Вам. С Рождеством и с Новым годом Вас! Пусть все дети, где бы они не находились в это Рождество были со своими мамами укутанные их любовью и заботой!", — добавила Мисс Кыргызстана.