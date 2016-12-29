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Канат Бегалиев недоволен политикой руководства Госагентства спорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352863_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400308-ru.html

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29 декабря 2016, 15:21       Комментарии

Главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Канат Бегалиев считает, что из-за неправильной политики руководства Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта кыргызские спортсмены на Олимпиаде в Токио-2020 могут показать результаты еще хуже, чем на соревнованиях в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Напомним, на последней коллегии глава госагентства Канат Аманкулов критиковал работу главных тренеров. Он отметил, что некоторые главные тренеры на учебно-тренировочные сборы отправляют помощников вместо того, чтобы ездить самим. В том числе он добавил, что на недавний чемпионат мира по борьбе по неолимпийским весовым категориям ездили помощники главных тренеров.
Ранее также сообщалось, что главу госагентства Каната Аманкулова возмутил тот факт, что тренеры чуть ли не сравнивают себя с Богом, и выбирают спортсменов в сборную страны не по показателям, а по своему желанию. Помимо этого, Аманкулов сказал, что главные тренеры ходят по бильярдным клубам вместо того, чтобы ездить со спортсменами на учебно-тренировочные сборы. А некоторым тренерам вообще стало лень показывать приемы спортсменам во время тренировок.
На это заявление Канат Бегалиев ответил тем, что его сборная показывает отличные результаты, и если даже на последний чемпионат мира по борьбе отправил помощника, то его команда вернулась с медалью. "В мой выходной, захочу - сыграю в теннис, поиграю в бильярд или буду петь, это мое дело", - сказал он.
Бегалиев добавил, что готов подать в отставку, если его работа не удовлетворяет, и у него нет желания работать с таким руководителем.
Главный тренер по греко-римской борьбе также недоволен тем, что президентскую награду получил не он.
"Почему главных тренеров по легкой атлетике и вольной борьбе наградили, а меня - нет. Хотя мои подопечные не раз становились чемпионами мира в этом году", - возмутился Канат Бегалиев.

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