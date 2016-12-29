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Сооронбай Жээнбеков: "Необходимо усилить работу по интеграции госорганов в рамках ЕАЭС"

Источник:
http://kabar.kg/EAES/full/1158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400307-ru.html

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29 декабря 2016, 14:41       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел очередное заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава правительства подчеркнул, что прошло чуть больше года, как Кыргызстан вступил в ЕАЭС. В настоящее время Правительством страны ведется соответствующая работа для того, чтобы отечественные экспортеры могли полноценно воспользоваться преимуществами, которые дает присоединение к такому значительному рынку. Так, на сегодня проведено оснащение четырех таможенных первоочередных пунктов пропуска Кыргызстана и семи ветеринарно-контрольных пропускных постов. Проводится второй этап оснащения постов и лабораторий. В реестр предприятий включены 18 отечественных предприятий, которые могут осуществлять поставки на территорию государств-членов ЕАЭС.
Сооронбай Жээнбеков констатировал, что по итогам 2016 года ожидаемый рост ВВП сложится около 3.5 %, что превысит прогнозный показатель на 0.8 %.
Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в рамках заседания Высшего Евразийского совета, прошедшего несколько дней назад в Санкт-Петербурге, достигнута договоренность с Республикой Казахстан о выделении 100 млн долларов США в виде технической помощи, которые будут направлены на модернизацию лабораторий и пропускных пунктов в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза.
"Однако предпринимаемые на сегодня Правительством усилия недостаточны. Объемы внешней торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС снижаются. В первую очередь это связано с несоответствием отечественной фитосанитарной и ветеринарной инфраструктуры стандартам ЕАЭС. Зачастую просто нет хорошей координации работы со стороны уполномоченных госорганов. Мы сталкиваемся как с объективными сложностями, так и с нерасторопностью государственных органов. Существуют проблемы и с импортом некачественной дешевой продукции, что серьезно влияет на конкурентоспособность отечественных производителей. Поступает много жалоб со стороны сельхозпроизводителей, переработчиков, поэтому нам нужно оперативно реагировать на эти жалобы и принимать нестандартные решения", - подчеркнул Глава Правительства.
Кроме этого, одним из важных вопросов для малого среднего бизнеса является устранение несоответствий в законодательстве при проведении рейдового налогового контроля. Необходимо снять все проблемы для устранения необоснованных проверок.
Премьер-министр проинформировал, что в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу разработки новой редакции Налогового кодекса. В этой связи Сооронбай Жээнбеков заверил в том, что к его разработке будут привлечены все заинтересованные стороны для достижения баланса интересов между государством и бизнесом.
"Новый Налоговый Кодекс ни в коей мере не должен ухудшать условия ведения бизнеса в республике. Министерство экономики должно проработать соблюдение всех соответствующих процедур и максимально вовлечь большее количество бизнес ассоциаций в процесс разработки данного документа", - поручил Сооронбай Жээнбеков.
В завершение Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков поручил в кратчайшие сроки исполнить указанные рекомендации Совета, повысив исполнительскую дисциплину.

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