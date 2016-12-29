В Чуйской области поздравили воспитанников детского дома-интерната

29 декабря 2016, 14:44 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Накануне руководство и личный состав ГУВД Чуйской области поздравили с наступающим новым годом ребят из детского дома-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее информации, начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции К.Джумагазиев и сотрудники центрального аппарата ГУВД посетили "Краснореченскую" вспомогательную школу-интернат.

"В школе-интернате проживают около 120 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, и этот день получился особенным и праздничным, гости привезли не только добрые пожелания, но и подарки, подготовленные сотрудниками ГУВД Чуйской области", - сообщили в пресс-службе.

Также в ГУВД Чуйской области добавили, что начальник ГУВД Чуйской области К.Джумагазиев пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе и достижении поставленных жизненных целей. В свою очередь ребята поблагодарили за подарки.