Член ЦИК после Нового года останется без отопления за долги

29 декабря 2016, 14:38 Комментарии

В список злостных неплательщиков ОАО "Бишкектеплосеть" попала член ЦИК Кыргызстана Елена Джилкичиева. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Елена Джилкичиева задолжала 45 тысяч 219 сомов.

Всего в списке крупных должников 18 абонентов. К примеру, с абонентом Ракымжаном Мамыткановым компания судится за взыскание задолженности в 109,6 тысячи сомов, с Нуркамилем Султаналиевым - за 42,3 тысячи сомов.

ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" должен за отопление 38,5 тысячи сомов.

"Бишкектеплосеть" планирует отключить абонентов после Нового года, так как на имеющиеся решения судов они не реагируют.