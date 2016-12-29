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В новогоднюю ночь по Кыргызстану осадков не ожидаетсяВ новогоднюю ночь по Кыргызстану осадков не ожидается

В здании бомба! Охрана торговых центров, ЦОН и вуза в Бишкеке не среагировала на условного террориста

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42563_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400303-ru.html

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29 декабря 2016, 15:06       Комментарии

Сотрудники УВД и прокуратуры Октябрьского района города Бишкека совместно с РО ГУ ГКНБ провели 26-27 декабря в местах массового скопления граждан мероприятие "Учебный террорист".
По данным столичного ГУВД, целью учений стала проверка действий и эффективности служб безопасности, схем информирования и оповещения при возникновении кризисной ситуации.
В гипермаркете "Фрунзе" (улица Анкара, 1/2) условный террорист днем пронес через центральный вход пакет прозрачного цвета, внутри которого находился муляж самодельного взрывного устройства (СВУ). Однако при входе в здание сотрудники его не остановили и не проверили.
Установлено, что в магазине нет паспорта антитеррористической защищенности. На месте в присутствии понятых составлен акт об обнаружении СВУ и собраны объяснительные от сотрудников гипермаркета. Кроме этого, на месте были проведены разъяснительно-профилактические беседы с сотрудниками СБ по противодействию террористическим угрозам.
В торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Технопарк" (ул. Анкара, 1/2) условный террорист прошел примерно в 15.00. Он пронес через южный вход пакет серого цвета, внутри которого находился муляж (СВУ). При входе в здание со стороны сотрудников СБ также не было реакции. В 16.20 на место, где был оставлен данный пакет, пригласили ответственных сотрудников ТРЦ и СБ. Однако начальник СБ начал возмущаться, отказался присутствовать при изъятии муляжа СВУ, требовал предъявить предписание и всячески препятствовал проведению данного мероприятия.
<ul> <li>"Установлено, что сотрудники СБ не проинструктированы на предмет противодействия террористическим угрозам. Кроме того, и.о. управляющего ТРЦ отказалась беседовать и буквально сказала, что ей не до нашей бомбы и ее не интересуют наши учебные мероприятия", - отмечают в ГУВД. </li> </ul> На месте в присутствии понятых составлен акт об обнаружении СВУ и собраны объяснительные.
Также условный террорист посетил КГУСТА, пронеся через главный вход с западной стороны университета пакет серого цвета, внутри которого находился муляж СВУ.
На месте был составлен акт, собраны объяснительные от сотрудников СБ КГУСТА. Кроме того, проведены разъяснительно-профилактические беседы с сотрудниками СБ, представителями КГУСТА об усилении мер безопасности и пропускного режима на территорию университета по противодействию террористическим и иным угрозам.
Далее условный террорист побывал в торговом центре (ТЦ) "АЮ Гранд Комфорт" (ул. Чокана Валиханова, 2). Он пронес через западный вход в Центр обслуживания населения, расположенный в правом крыле ТЦ, пакет серого цвета, внутри которого находился муляж бомбы.
Сотрудники СБ его также не проверили. Руководитель ЦОН-2 пояснил, что паспорт антитеррористической защищенности находится в управлении ГРС. На месте составлен акт об обнаружении муляжа СВУ и собраны объяснительные. Проведены разъяснительные беседы.

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