В Алматы презентовали проект канатной дороги на Иссык-Куль

29 декабря 2016, 14:45 Комментарии

В Алматы состоялся республиканский конкурс лучших архитектурных произведений, сообщает газета "Московский Комсомолец".

В номинации "Лучший проект" дипломом 1-й степени Союза архитекторов Казахстана и "золотым" дипломом Союза архитекторов Кыргызстана был отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и город Чолпон-Ату в Иссык-Кульской котловине.

"Озерный транзит" - это проект создания магистральной гондольной канатной дороги (МГКД), точнее цепочки канатных дорог через два горных хребта, Заилийский и Кюнгей-Ала-Тоо, разделяющих Алматы и побережье озера Иссык-Куль.

Данный проект включает в себя строительство МГКД между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двух лыжно-туристических курортов, расположенных на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Ала-Тоо в Кыргызской Республике.

Когда разрабатывался этот проект, в 2008 году, по статистическим данным, в год из Алматы на Иссык-Куль ездили отдыхать около 850 тыс. человек.

Короткие периоды межсезонья могут быть использованы для проведения регламентного технического обслуживания дороги и другого оборудования.

Поскольку проектируемая МГКД соединяет между собой Большое Алматинское озеро и озеро Иссык-Куль, проходит через перевал Озерный и рядом с высокогорным озером Джасыл-Коль в верховьях реки Чон-Кемин, проект и получил предварительное рабочее название "Озерный транзит".

"Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часов. И сократит объем использования автотранспорта для этого с вытекающими экологическими эффектами. Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тыс. тонн парниковых газов за летний сезон", - говорится в сообщении.

Когда проект создавался, в 2008 году, он оценивался примерно в 1 млрд долларов, а его окупаемость за счет круглогодичной работы - в срок менее пяти лет. Однако детальной сметы на сегодня у авторов нет, так как нет конкретного интересанта проектом. Но в том, что сроки окупаемости не изменились принципиально, авторы "Озерного транзита" не сомневаются.

Дополнительную жизнеспособность этой идее придает ряд факторов, объективно облегчающих реализацию "Озерного транзита". Так, уже существует автодорога вдоль проектируемой канатной трассы, которая может быть использована в качестве технологической при строительстве и обслуживании МГКД. В Кыргызстане и, в частности, в Иссык-Кульской котловине есть избыток мощностей электроэнергии. А ресурсы каскада ГЭС в Большом Алматинском ущелье могут быть использованы на первом этапе строительства.

"Энергосистема двух стран сейчас едина, ни в Алматы, ни в сопредельных регионах Кыргызстана нет дефицита электроэнергии. Инженеры ТОО "Научно-испытательный центр" отмечают, что для энергообеспечения системы канатных дорог линию в 110 кВ можно протянуть через горы. В первом варианте проекта закладывалось строительство двух таких линий, чтобы полностью гарантировать безопасное энергоснабжение на случай природных вызовов, как лавины или ураганы, но сейчас можно сделать более дешевый вариант. То есть провести одну линию энергоснабжения и параллельно ей газопровод. И во всех нужных точках поставить газогенераторы контейнерного типа. Если что-то случается с линией, то они автоматически запускаются, обеспечивая электроэнергией и теплом станцию пересадки", - пишет МК.

В состав проектируемой МГКД должны войти пять или шесть рабочих ветвей, четыре или пять станций пересадки и необходимое количество станций высадки и подсадки. Вдоль трассы МГКД в необходимых местах планируется строительство радиальных канатных гондольных и кресельных дорог, охватывающих перспективные горнолыжные склоны региона.

В районах Большого Алматинского озера и при пересечении с рекой Чон-Кемин должны располагаться постройки лыжно-туристических баз комплекса с соответствующей инфраструктурой.

Проектируемая магистральная дорога может быть проложена по различным маршрутам с различной протяженностью, потенциально здесь рассчитано несколько вариантов. Но, по словам авторов проекта, самый удобный для алматинцев маршрут - это тот, что предусматривает выход на Чолпон-Ату.

"Вы садитесь на улице Аль-Фараби в канатку, и примерно через три часа выходите в Чолпон-Ате", - заметил один из специалистов ТОО "Научно-испытательный центр" в кулуарах Республиканского конкурса лучших архитектурных произведений.

Комфорт в дороге обеспечивается тем, что МГКД мыслится не как сплошная дорога, а в виде несколько линий с промежуточными пересадками. Естественно, на каждой пересадочной станции предусматривается бытовая, развлекательная и соответствующая техническая инфраструктура.